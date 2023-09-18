Selçuk Ecza Deposu Eskişehir emekçilerinin tepkileri büyüyor

Selçuk Ecza Deposu Eskişehir emekçileri diğer şehirlerdeki tepkilerden sonra daha kalabalık şekilde bir araya geldi.

Yaşanılan sorunların tüm depolarda benzerlik taşıdığına dikkat çeken emekçiler bu tepkiyi daha da büyütmek zorunda olduklarını ifade ettiler. Buradan hareketle Selçuk Ecza Deposu Eskişehir Emekçileri İş Yeri Komitesi kurduklarını duyurdular.

Patronların Ensesindeyiz'in aktardığına göre günlük olarak yaşadıkları sorunları dile getiren emekçilerden biri, “Maaşlarımız diğer ecza deposu ortalamalarının altında kalıyor ama Selçuk Ecza pazarın en büyüğü. Bu zenginliği bizim sayemizde kazanırken bunu bizimle paylaşmak istemiyorlar” dedi.

Bir başka işçi yaşananlara ilişkin şunları söyledi: “Araç sürücülerini ve reyon işçilerini personel eksiği bulunduğu için fazla mesaili çalıştırıyorlar. Bu bahane edilerek zam ortalamasının altında zamlar yapılıyor. Zam yapılırken kıdemlere önem verilmiyor.”

Patronların Ensesindeyiz Selçuk Ecza Deposu Eskişehir Emekçileri İş Yeri Komitesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Personel sayısının az olması sebebi ile sürekli olarak mesaiye kalmak zorunda kalmak ve görevimizin dışında işler yapmak artık normal oldu.

Günlük sınırın üstünde mesai yapmak zorunda bırakılıyoruz. Tüm bunların üstüne mesai saatlerinde düzgün bir yemek bile verilmiyor.

Bizim onları idare etmemizi bekliyorlar ama onlar bizim için en ufak iyileştirmeyi yapmıyorlar.

Araç bakımlarını bile yapmayarak bizleri riske atıyorlar. Her türlü hız baskısından, iş yükünden ve hukuksuzca yapılan uygulamalardan bıktık.

Ama artık yeter bizler bu mücadeleye yeni başlıyoruz!

Çalışma koşullarımızı ve haklarımızı almadan geri adım atmayacağız.

Hepimiz biliyoruz tüm depolarda bu sorunlar sürüyor, tüm arkadaşlarımızı bu mücadeleyi büyütmek için çağırıyoruz.

Taleplerimiz çok net;

⁃ Maaşlarımız en az net 15000 TL olmalı,

⁃ Maaş artışlarında kıdem uygulaması yapılmalı,

⁃ Mesai ücretlerimiz 1’e 1 yerine normal günlerde 1,5, resmi tatil ve pazar günleri 2 katı şeklinde uygulanmalı,

⁃ Yasal günlük mesai sürelerinin üstüne çıkılmamalı ve mobbing’e son verilmesi için personel eksiği giderilmeli,

⁃ Mola saatleri düzenlenmeli ve yemekler mesailer dahil edilerek tekrar düzenlenmeli,

⁃ Görevlerimiz dışında işler yaptırılmamalıdır.

Son olarak her gün yüz yüze baktığımız eczane emekçilerini tüm bu yaşananlar dolayısıyla mücadelemize destek vermeye ve tepki göstermeye çağırıyoruz.

Bu mücadeleyi büyütmekten ve çalışma koşullarımızı düzeltmekten başka şansımız yok. Mecbur bırakıldığımız kötü çalışma koşulları sonlandırılmalı, işyerinde uygun çalışma koşulları sağlanmalı, tüm hukuksuz yaptırımlar derhal son bulmalıdır!

Yaşanan tüm problemleri ortaya çıkararak kamuoyuna duyurmayı sürdüreceğiz."