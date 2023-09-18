Erdoğan'ın danışmanları yaş nedeniyle istifa ettirilmiş: 'Cumhurbaşkanımız da çok genç değil'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 15 başdanışmanı ile yollarını ayırdı. 15 ismin kimlerden oluştuğu tam olarak netleşmezken başdanışmanlara bu durum telefonla bildirildi. Danışmanları arayan ismin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı olduğu öğrenildi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; çoğunluğu 65 yaş üstünde olan isimleri arayan Kıratlı'nın, telefonda, "Yaşınız gereği istifa edebilirsiniz" dediği iddia edildi.

'Taze kana ihtiyaç vardı'

Erdoğan'ın isminin gizli tutulmasını isteyen başdanışmanlarından biri, "Ortalıkta 15 kişilik bir liste dolaşıyor. Ancak yanlışlıklar var o listede. Görevden alınan bazı isimler artık çok yaşlıydı ve uzun süredir bu görevdeydiler. Bir oy düşüşü söz konusu. Taze bir kana ihtiyaç vardı ve bu hamle gerekliydi. Dahası, Cumhurbaşkanımız bu isimlerden aktif bir danışmanlık hizmeti alamadı" dedi.

'Yeni görevlere getirilecek'

"Görevden alınan isimlerin bazıları yeni görevlere getirilecek" diyen başdanışman, "Mesela istifa ettirilen Ayşenur Bahçekapılı, Turkcell Yönetim Kurulu üyesi yapıldı. Bazı isimler ise Kurultay sürecinde yeni görevlere getirilecek. Tüm bunların yanı sıra Külliye, tasarruf tedbirleri uyguluyor. Bu isimlerin istifa ettirilmesinin bir diğer nedeni de tasarruf" diye konuştu.

'Kibarca söylendi ama beklemiyorduk'

Görevden alındığı kesinleşen başdanışmanlar arasından yer alan Mehmet Akarca da, "Daha önceden istifa etmemize izin verilmiyordu. Öyle istifa etmek kolay mı? Sadece 60 yaş ve üzerindekilere istifa etmesi için imkan tanındı. Telefonla arandık. Kibarca söylendi. Ancak beklemiyorduk" dedi.

Akarca, görevine son verilen bazı isimleri hiç tanımadığını söyleyerek, "Kimler gitti, kimler kaldı bilmiyorum. Bazı danışmanları hiç tanımıyorum bile. Şuayıp Birinci mesela... Kim bu, bilmiyorum" diye konuştu.

'Cumhurbaşkanımız çok genç değil'

"İstifaya zorlanan isimler yaşlı isimler. Bir yenilenmeye, taze bir kana ihtiyaç vardı' deniyor. Sizce de öyle mi?" sorusuna Akarca, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok genç değil. Kendisi çok genç olsaydı bize 'yaşlandı' diyebilirlerdi. Kendisi devleti idare ediyor. Ama belki de onu düşünüyorlardır. Kan lazımsa kan bulunur. Memlekette kan bol. Ben kimsenin adamı değildim. 65 yaşından sonra genel müdürlük yaptırdılar bana. Cumhurbaşkanımız herkesi tanır, kimin ne olduğu bilir" ifadelerini kullandı.

Görevden alındığı kesin olan isimler arasında hazırladığı bitkisel ilaçlarla tanınan İbrahim Saraçoğlu ile 2017-2020 tarihleri arasında Muğla Valiliği görevlerinde bulunan ve 2020 yılında Cumhurbaşkanının imzaladığı kararla görevinden alınan Esengül Civelek'in de yer aldığı öğrenildi.