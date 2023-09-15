'Erdoğan 15 başdanışmanıyla yollarını ayırdı, istifa mekanizması devreye sokuldu'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 başdanışmanıyla yollarını ayırdığını aktaran Hürriyet yazarı Hande Fırat, başdanışman olarak görev yapan 15 isimle konuşularak "istifa mekanizmasının harekete geçirildiğini" belirtti.

Fırat hem kurullarla hem de başdanışmanlıklarla ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Fırat, "Cumhurbaşkanlığı’nda yenilenme ve kurullarda güçlenme dönemi" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın bazı başdanışmanları ile yollarını ayırmasına yönelik şu ifadeleri kullandı:

'Gençleşme ve değişim' vurgusu

"Herhangi bir açıklama yapılmadı ama yaklaşık 15 isim istifa etti.

Görevleri sona eren isimlerin çoğu 65 yaş ve üstündekiler.

Tek tek arandılar, 'Gençleşme ve değişim' ifadelerinin ardından 'Bir aile olunduğunun' da altı çizildi.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarının görevden alınması kararname ile oluyor. Bu yöntem yerine önceden konuşularak, istifa mekanizması harekete geçirildi."