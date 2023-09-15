Erdoğan imzaladı: Bakanlıklara genel müdür ve müfettişler atandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'ne rektör atandı.

Kamuda üst düzey atamalar ile bazı üniversitelere rektör atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rahmi Er ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

Bakanlıklara genel müdür ve müfettişler atandı

Kararda Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na genel müdür ve müfettiş atamaları da yapıldı.

Karara göre, 12 ilin Tarım ve Orman Müdürü görevden alındı, 35 ile yeni Tarım ve Orman Müdürü atandı.

Tan Sağtürk ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu.