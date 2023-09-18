CHP Sözcüsü Öztrak: Bizi kavgalı olarak göstermelerine izin vermeyeceğiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimler hakkında iddialı konuştu.

‘En çok biz üzüldük’

Yerel seçimler öncesi CHP'nin yenileneceğini ve yılgınlığa teslim olmayacaklarını belirten Öztrak, şunları söyledi:

"Yılgınlığa teslim olamayız. Silkinip ayağa kalkacağız. Önceki seçimde eksik yaptıklarımızı gidereceğiz. Mayıs seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük. Ama Erdoğan’ın en büyük kabusu olan bir başka hususu da görmezden gelemeyiz. Geçtiğimiz seçimde bizim cumhurbaşkanı adayımız seçmenin yüzde 48’ini bir araya getirdi. Sarayın en büyük kabusu, muhalefetin bu birleşmiş gücü."

‘Bizi kavgalı göstermesine izin vermeyeceğiz’

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacının muhalefeti parçalamak olduğunu belirten Öztrak, buna izin vermeyeceklerini savundu:

"Yüzde 30’un altına düşen oyuyla, belediyelerin yüzde 100’ü almak için yüzde 48’lik muhalefeti dağıtmanın, bizi kavgalı ev olarak göstermenin tek çare olduğunu biliyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Yılgınlığa kapılmayacağız. Yüz yıllık bir parti olmanın gururuyla, Atatürk’ün kurduğu parti olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz."