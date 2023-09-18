A Haber Karadeniz'de pet şişeyle petrol buldu: 'Böyle numune olmaz'

Her seçim öncesi bolca haberini okuduğumuz “Karadeniz’de doğalgaz bulundu” haberlerine “Karadeniz’de petrol bulundu” haberi eklendi.

A Haber’in 15 Eylül’de yaptığı yayında canlı canlı pet şişesiyle petrol numunesi alındı. Petrol kokusunun yoğun olması da petrol rezervlerinin dolu olduğuna gerekçe olarak gösterildi.

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nafız Maden'le A Haber ekibi bir sandala binerek, “belirlenen koordinatlara” ilerlediler. Doğru noktaya ulaştıklarındaysa, pet şişe yardımıyla numune aldılar.

“Karadeniz’de yeni petrol heyecanı” başlığıyla duyurulan bu haberde Maden, “İlk defa gözlerinizle şahit oluyorsunuz. Osmanlı zamanından bu yana süre gelen tarihle bilinmekle birlikte şu anda yoğun petrol kokusunu hissedebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Haberin ardındandan bugün alınan numunenin potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) analize gönderildiği bilgisi verildi.

Petrol numunesi pet şişeyle alınır mı?

soL, “numune” henüz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ulaşmadığı için, kurumdan bir yetkiliye ulaşarak onların uzmanlığına başvurdu; Karadeniz’de A Haber’in numunesini aldıkları “petrol”ü sordu.

Pet şişe ve kap yardımıyla suyun yüzeyinden alınan bu numunenin kabul edilip edilmediği sorusuna TPAO yetkilisi, “Böyle numune alınmaz, gelirse de bakılmaz” yanıtı verdi. Deniz yüzeyinden alınan numunenin yer altı kaynağına dair bir şey söylemeyeceğini de ekleyen yetkili, A Haber’de konuşan Prof. Dr. Maden’in aksine petrol rezervinin kokusunun yüzeyde hissedilemeyeceğinin de altını çizdi.

Alınan numunenin de petrol olmadığını söyleyen yetkili, petrolün siyaha yakın koyu renge sahip olduğu hatırlattı. TPAO'nun böyle bir numune kabul prosedürünün olmadığını vurguladı ve günde 1 ton petrolün sızdığını öne süren Prof. Dr. Maden'in bunu nasıl hesapladığını da sordu. Uzman aynı zamanda şu soruları da dile getirdi:

Bu zamana kadar bilinen bir sızıntıdan numune alıp TPAO'ya göndermek yeni mi akıllarına gelmiş?

Olası bir petrol rezervi varsa ve bu sızdırıyorsa, o rezervin ekonomik değerinden söz edilebilir mi?

Video Kurgu: Etkin Kolbaşı