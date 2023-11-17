Güne soL'dan bakın: 17 Kasım 2023

soL TV | CHP'nin emanetçisi Özgür Özel

CHP seçime kadar Özgür Özel’e emanet. Özel resmi, İmamoğlu gölge CHP genel başkanı. Bu formül İmamoğlu’na da iktidara giden yolu açacak mı bilinmez ama Kılıçdaroğlu’nu devirmeyi başardı.

SÖYLEŞİ | İLKSAN'daki yolsuzluğun tüm şifreleri

İLKSAN yani İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nda dönen yolsuzluk ağını ele alan yazar Yentürk, soL'a "Basında ve Yargıda İLKSAN Yolsuzluğu" anlattı.

3 aydır cezaevinde olan Barış Pehlivan tahliye edildi

3 aydır cezaevinde bulunan gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildi. Pehlivan cezaevinden tahliye edildi.

Amasra maden katliamı davası: 'Özellikle yardım kömürü için üretim baskısı vardı'

43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağına dair yargılama devam ediyor. Duruşmada konuşan işçi, madende üretim baskısı olduğunu söyledi.

Kürtçenin geleceği Kürt emekçilerine emanet

Son bir aydır yapılan araştırmalarda ve saha çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar Kürtçenin gündelik hayatta emekçiler arasında daha yaygın konuşulduğunu gösteriyor.

TKP'den zor sorular: Madem Filistin'i destekliyorsunuz, bu sorulara yanıt verin

TKP, bir yandan Filistin'i desteklediklerini iddia edip diğer yandan İsrail'le işbirliğine devam eden AKP ve sermaye sınıfına ilişkin sorular yöneltti.

Küresel borç artıyor: Dünya GSH'sinin yüzde 333'ü büyüklüğüne ulaştı

Küresel borç seviyesi bu yılın üçüncü çeyreğinde 307,4 trilyon dolara ulaştı. Türkiye'deyse şirketlerin borcu azalırken, hane halkının borçluluk oranı arttı.

Rakel Dink: Adaletsizliği bir kez daha yüzümüze vurdular

Rakel Dink, eşi Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliyesiyle ilgili ''Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi'' dedi.

Diyanet bütçeyi aştı: 40 milyar lira harcadı

2023 yılı bütçesi, 15 Temmuz’da yapılan ekleme ile 36,4 milyar liraya çıkarılan Diyanet’in toplam harcaması, henüz ekim ayında 40 milyar liraya dayandı.

Gazze'de 42. gün: İsrail hastane ve mülteci kampını hedef aldı, internet tamamen kesildi

İsrail tanklarının kuşattığı El-Ehli Baptist Hastanesi’ndeki yaralılara ulaşılamıyor. Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanının bombalanması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Hanönü zehir saçan madene karşı ayakta: 'AKP yasadışı faaliyetlere göz yumuyor'

Kimyasal atıkları su kanalına dökmekle suçlanan Acacia maden şirketi, şimdi de sondaj çalışmalarına başlayarak genişleme faaliyetlerine hız kazandırdı.

Hatay'ın işgalini övmüştü: Yargı hilafet yanlısı imamı soruşturmaya değer bulmadı

Savcılık, Hatay’daki Fransız işgalini savunan imam Halil Konakcı’yla ilgili yapılan suç duyurusunu ''soyut'' buldu.

Metin Uca hayatını kaybetti

15 Kasım günü taburcu olması beklenen Uca, entübe edildikten sonraki kritik 72 saati atlatamadı.