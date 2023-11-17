Hatay'ın işgalini övmüştü: Yargı hilafet yanlısı imamı soruşturmaya değer bulmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hilafet çağrıları, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken İstanbul Pendik Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı hakkında, “Hatay’daki Fransız işgalini övdüğü” sözleri üzerine yapılan suç duyurusu için “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verdi.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, kararda “iddiaların soyut ve genel nitelik arz ettiği, somut bir bilgi, belge ve delile dayanmadığı” savunuldu. Kararda, “dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre söz konusu iddiaların soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı” iddia edildi.
Hilafet çağrısı yapmış, valilikte başında takkeyle ağırlanmıştı
Sık sık kadınları hedef alan ve gerici açıklamalarıyla bilinen Halil Konakcı, Erzincan’da Vali Mehmet Makas tarafından ağırlanmıştı. Konakcı valiliği ziyarete başında takkeyle gitmişti.
Konakcı'nın son dönemde basına yansıyan gerici ve kadın düşmanı açıklamalarından bazıları şöyle:
- “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor.”
- “Dünyada iki ırk vardır, Müslümanlar ve kafirler.”
- “Burası Müslüman ülke, ne işi var salyangozun soframızda? Devletin görevidir bu. Vatandaşına zararlı olan şeyi yasaklar. Dövmeyi de yasaklasınlar. Yaptıranların dükkanlarını kapatsınlar.”
- “O sahip olsaydı başımızda, o makam (hilafet) hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz.”