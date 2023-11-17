Hatay'ın işgalini övmüştü: Yargı hilafet yanlısı imamı soruşturmaya değer bulmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hilafet çağrıları, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken İstanbul Pendik Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı hakkında, “Hatay’daki Fransız işgalini övdüğü” sözleri üzerine yapılan suç duyurusu için “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, kararda “iddiaların soyut ve genel nitelik arz ettiği, somut bir bilgi, belge ve delile dayanmadığı” savunuldu. Kararda, “dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre söz konusu iddiaların soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı” iddia edildi.

Hilafet çağrısı yapmış, valilikte başında takkeyle ağırlanmıştı

Sık sık kadınları hedef alan ve gerici açıklamalarıyla bilinen Halil Konakcı, Erzincan’da Vali Mehmet Makas tarafından ağırlanmıştı. Konakcı valiliği ziyarete başında takkeyle gitmişti.

Konakcı'nın son dönemde basına yansıyan gerici ve kadın düşmanı açıklamalarından bazıları şöyle: