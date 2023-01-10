Kadın düşmanı, hilafet yanlısı imam Konakçı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı

Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen ve skandal açıklamalarıyla tanınan Halil Konakçı polis korumasıyla gezdiği öğrenildi.

Konakçı’nın takipçileri tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda Konakçı’nın “devlet lideri” gibi bir caminin girişinde karşılandığı görüldü.

Konakçı’nın yanında takipçileriyle birlikte koruma polisinin de olması sonrası koruma gerekçesi de merak konusu oldu.

Konakçı "kadınların giyimlerinden rahatsız olduğunu" söylemiş ve “Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin” demişti.