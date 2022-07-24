Hilafet yanlısı imam, kadınları hedef aldı: Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık

Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, kadınları iş yaşamında olmaları ve giydiği kıyafetleri üzerinden hedef aldığı konuşmasında "Sokaklar kasap dükkanı gibi" derken, erkeklere dönükse "hiç mi kıskanmıyorsun lan?" diye seslendi.

Kadınların çalışmasından da rahatsız olmuş

Konuşmalarını kendi sosyal medya hesabından sosyal medya hesabından yayınlayan Konakçı, kadın-erkek eşitliğinin tamamen yalan olduğunu öne sürerken, kadınların çalışmasını da karşısına alarak şöyle konuştu:

"Helal rızık mükellefiyeti yok kadının. O sizin göreviniz, adamların görevi. Ama her yerde kadın istihdamı var, daha cazip çünkü."

'Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık'

Konakçı kadınları daha da hedef alarak şöyle devam etti:

"Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin."

Konakçı'nın yayınladığı vaaz videosu

Hilafet çağrısıyla gündeme gelmişti

Konakçı daha önce de Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği bir vaazdaysa Sezen Aksu’yu “Şahane bir şey yaşamak” şarkısı üzerinden hedef alarak hilafet çağrısı yapmıştı. Konakçı, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hâlâ başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Konakçı hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana, kanunlara uymamaya teşvik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.

'İki ırk vardır; Müslüman ve kafir'

İmam Konakçı, Nisan ayında verdiği bir vaazındaysa dünyada "iki ırk olduğunu" öne sürerek "Dünyada iki ırk vardır bunu unutmayın, soy sop asabiyet değil. Sos sopla olsaydı peygamber asabiyet yapardı, kendi soyunu yüceltirdi. İki ırk vardır; müslüman ve kafirdir. Müslümansa, İsrailli olsa kardeşim, Alman olsa müslümansa kardeşimdir. Ama 'gavur'sa öz akrabam olsa umrumda değil. Akrabalık bağlarında birincisi kan, ikincisi iman" demişti.