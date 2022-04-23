Daha önce hilafet çağrısı yapan imam: Dünyada iki ırk vardır, müslüman ve kafirler

Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda Sezen Aksu’yu “Şahane bir şey yaşamak” adlı şarkısı üzerinden hedef alan imam Halil Konakçı, hilafet çağrısı yaparak, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Konakçı hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana, kanunlara uymamaya teşvik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Konakçı, bugün verdiği vaazda skandal ifadeler kullandı. İmam Konakçı, dünyada iki ırk olduğunu iddia ederek "Dünyada iki ırk vardır bunu unutmayın, soy sop asabiyet değil. Sos sopla olsaydı peygamber asabiyet yapardı, kendi soyunu yüceltirdi. İki ırk vardır; müslüman ve kafirdir. Müslümansa, İsrailli olsa kardeşim, Alman olsa müslümansa kardeşimdir. Ama 'gavur'sa öz akrabam olsa umrumda değil. Akrabalık bağlarında birincisi kan, ikincisi iman" ifadelerini kullandı.