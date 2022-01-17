Cami imamı hilafet çağrısı yaptı: O makamı geri istiyoruz

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" diyerek hilafet çağrısı yaptı.
Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, Bursa'da bir camide verdiği vaazda hilafet çağrısı yaptı.
Konakçı, Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri üzerinden Aksu'yu hedef aldığı konuşmasında, 98 yıl önce TBMM kararıyla kaldırılan hilafete işaret ederek "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" dedi.
Konakçı'nın konuşması şöyle: