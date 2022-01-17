Yandaş dernek Sezen Aksu’yu hedef gösterdi: ‘Akşam kapındayız...’

Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısı, başta yandaş medya olmak üzere gericiler tarafından hedef alındı.

Şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri üzerinden Aksu’yu hedef gösteren grubun arasında AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de bulunuyordu.

Öte yandan Milli Beka Hareketi adlı yandaş grup, bugün Aksu’nun evinin önünde basın açıklaması çağrısı yaptı.

14 Temmuz 2016’da “CUNTA” imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, fetönun “aziz dostum” dediği sami yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız… #Boşbakan #GizliÇıkış #Teşkilat Şaka pic.twitter.com/Zck6Be36wc — Murat Şahin 🇹🇷 (@muratsahin2023) January 16, 2022

halktv'de yer alan habere göre, daha önce Tarkan hakkında yaptığı paylaşımlarla gündem olan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, 2020 yılında, Taksim'de polis tarafından yapılan kontrol sırasında durdurulmuş, üzerinden sahte polis kimliği, telsiz, çakar ışığı ve sahte basın kartı çıkmıştı. Şahin, bu eşyaların yanındaki memura ait olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan Şahin, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu öven paylaşımlar yapmış, üzerinden sahte polis kimliği çıkmıştı.

Sandal'ı da tehdit etti

Mustafa Sandal’ın Sezen Aksu’ya destek mesajı paylaşımında bulunmasından sonra Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, Mustafa Sandal’a da tehdit içeren bir mesaj paylaştı.

Bak hele sen, şimdi de Mustafa Sandal’ı piyasaya sürdüler…



Ne kadar acı değil mi değerli dostlar, biz bu sözde sanatçılara yıllarca para kazandırdık…



Yarın #sezenaksu’nun kapısındayız ertesi gün de sana çay içmeye geliriz #mustafasandal kardeş…#mustafasandalhaddinibil pic.twitter.com/bCNnNMojfC — Murat Şahin 🇹🇷 (@muratsahin2023) January 16, 2022



