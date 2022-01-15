İyice şaşırdılar: "Tarkan 'cuppa cuppa' derken 'cunta cunta' mı demek istedi?"

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin adlı yandaş isim Twitter hesabından yaptığı Tarkan paylaşımlarıyla alay konusu oldu.

Tarkan'ı Enes Kara açıklaması nedeniyle hedef alan Şahin, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verenlere yobaz benzetmesi yapan ve İslam karşıtı açıklamalarda bulunan şarkıcı Tarkan'ın 14 Temmuz 2016'da (darbeden bir gün önce) piyasaya sürdüğü Cuppa Cuppa şarkısının yazarı kimdir? Bu şarkının sözleri ise ne kadar manidardır?" dedi.

Şahin, tuhaf paylaşımlarına şöyle devam etti:

Bu şarkının yazarı kimdir? Sayın popstar Tarkan, Cuppa Cuppa derken "Cunta Cunta" mı demek istedi acaba?

"Hey tayfa kalk kalk" derken FETÖ'cülere kalkışmayı başlatın mı demek istendi acaba?