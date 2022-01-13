Yeni Akit, Enes Kara mesajı dolayısıyla Tarkan'ı hedef aldı

AKP'nin tetikçi yayını Yeni Akit, sanatçı Tarkan'ı Enes Kara'nın ölümü sonrası paylaştığı mesaj nedeniyle hedef aldı.

Yeni Akit, haberinde “Tevetoğlu ailesinin utancı ‘mega yandaş’ Tarkan da saldırılara katılarak, ateist arkadaşları tarafından İslamiyet’ten uzaklaştırılıp manevi boşluğa itilen ve intihar eden Enes Kara üzerinden İslam’ı ve İslami faaliyetleri hedef aldı” ifadelerini kullandı.

Gazete, Tarkan için şu ifadeleri kullandı:

“İslam’a yönelik alçakça ifadeler kullanan ve ‘bağnaz ve yobaz zihniyet’ ifadesinde bulunan Tarkan Tevetoğlu, eşcinsel sembollü tişört ve etek.”