Kemal Okuyan'dan şeriat isteyen imama sert yanıt: Gereken yapılır

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" diyerek hilafet çağrısı yaptı.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan şeriat isteyen imama yanıt verdi.

Okuyan "Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" diyerek hilafet çağrısı yapmış. Getirip getiremeyeceklerini görürüz. Olur da böyle bir şey gerçekleşirse, halkımızın omuzlarına bir görev daha yüklenir, gereken yapılır." mesajını paylaştı.