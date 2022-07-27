Kadınları ‘et’ olarak gören imam Halil Konakçı: Amacım kadınları yüceltmek

Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, bu kez kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanmıştı.

Konakçı, giyimlerin rahatsız olduğu kadınlarla ilgili “Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin.” demişti.

Amacı yüceltmekmiş

Gerici Akit’e konuşan Halil Konakçı amacının kadınları yüceltmek olduğunu söyleyerek ” Benim muhatabım müminler. Gayem Allah’ın hükümleri anlatmaktır” dedi.