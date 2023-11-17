soL TV | CHP'nin emanetçisi Özgür Özel

Son seçimle birlikte AKP rejimi oturdu, CHP ömrünü tamamladı ama düzene bir muhalefet gerekti. Bu nedenle CHP’yi yeniden dizayn ediyorlar.

Erdoğan’ın bugüne gelmesinde kilometre taşı olan “Erdoğan-Gül” modeli şimdi CHP’de yürürlükte. 2002’de Erdoğan’ın siyasi yasağını Abdullah Gül’ü resmi başbakan, Tayyip Erdoğan’ı gölge başbakan yaparak aşmışlardı. Şimdi iktidar gücü Ekrem İmamoğlu’nda.

Özgür Özel ise şansını kullandı, emanetçi olmayı başardı. CHP seçime kadar Özgür Özel’e emanet. Özel resmi, İmamoğlu gölge CHP genel başkanı. Bu formül İmamoğlu’na da iktidara giden yolu açacak mı bilinmez ama Kılıçdaroğlu’nu devirmeyi başardı.