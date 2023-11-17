Hanönü zehir saçan madene karşı ayakta: 'AKP yasadışı faaliyetlere göz yumuyor'

Kastamonu’da Hanönü Çevre Platformu, işlettiği Gökırmak bakır madeninde kimyasal atıkları su kanalına dökmek ve fay hattına atık barajı inşa etmekle suçlanan Acacia maden şirketine karşı basın açıklaması düzenledi.

15 Kasım'da Atatürk Meydanı’nda bir araya gelen Hanönü Çevre Platformu ve ilçe halkına Sinop, Ankara, İstanbul ve Kastamonu’dan çevreci gönüllüler, Sinop Nükleer Karşıtı Platform, Umut-Sen, Ayancık Çevre Koruma Derneği ile Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Saadet Partisi ve Yeşil Sol parti temsilcileri destek verdi. Platformun çağrısıyla Hanönü’nde bir araya gelen grup, kurduğu kirli ilişkiler sayesinde yarattığı çevre katliamının üstünü örten ve halkın sağlığıyla da oynayarak Hanönü’nü yaşanmaz hale getiren Acacia maden şirketini protesto etti ve yaklaşan tehlikelere dikkat çekti.

İlçedeki maden karşıtı mücadeleye öncülük eden ve aynı zamanda CHP ilçe başkanı da olan Mehmet Soysal’ın okuduğu açıklamada, fay hattı üzerine kurduğu atık barajı, patlayan atık boruları ve HES kanalına döktüğü kimyasal atıklarıyla çevre felaketine yol açan Acacia maden şirketinin, şimdi de Taşköprü yönünde sondaj çalışmalarına başlayarak genişleme faaliyetlerine hız kazandırdığı ifade edildi. Taşköprü yönündeki genişletme çalışmalarından etkilenecek ve ortadan kalkacak birçok köy bulunuyor.

Yakın zamanda kayma yaşanan 5 milyon ton hacmindeki kimyasal atık barajının olası bir sarsıntıda patlama riski taşıdığına değinilen açıklamada, barajın tam karşısında, 137 öğrencili bir okulun da bulunduğuna ve olası bir çökmede kimyasal atıklarla ilk karşılaşan tarafın çocuklar olacağına dikkat çekildi.

'İktidar, madenin yasadışı faaliyetlerine göz yumuyor'

Soysal, “Ormanlarımız, doğa, suyumuz, havamız ve daha birçok şey, madenin doymak bilmeyen kâr hırsı nedeniyle yok olacak. Maden kamusal bir değerdir. Madenler halkındır. Elbette işlenmesi gerekiyor. Ancak bunun halk yararına, halkın talep ve çıkarlarıyla, doğanın dengesi korunarak yapılması gerekir. Bakır madeni çıkarılırken ortaya çıkan zehirli atıkların uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekir. Bu da fazladan maliyet demek. Daha fazla kâr etmek için insan hayatı, Hanönü’nde yaşayan insanların hayatı hiçe sayılıyor. Maden şirketinin arkasındaki en büyük güç olan iktidar, tüm bunlara göz yumuyor” dedi.

Akfen ve İlbak holdinglerin ortağı olduğu Acacia Maden şirketinin hem maddi kaynakları hem de siyasi gücüyle tüm resmî kurumları kendi şirket ofisi haline dönüştürdüğünü ifade eden Soysal sadece maden ocağının etrafında değil, tüm bölgede canlıların zehirlendiğini, insanların zehir soluduğunu, tarım arazilerinin yok olduğunu ve bir zamanlar balık kaynayan Gökırmak Nehrinin dökülen kimyasal atıklarla kirletildiğini söyledi.

'ÇED raporu sorgulanmalıdır'

Basın açıklamasındaki en dikkat çekici ve güncel tehlikelerden biri olan fay hattı konusunda da konuşan Soysal, Hanönü yakınlarından yüzlerce kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı geçtiğini ve Taşköprü Hanönü ve Boyabat ilçelerinden de geçen bu fay hattının tam üzerinde kayma yaşandığı belirtilen atık barajının inşa edildiğini, ÇED raporunda fay hattının pasif ve daha kuzeyden geçen ince bir hat olarak gösterildiğini söyleyerek “Çevre Bakanlığı bu olaya nasıl izin verdi bilemiyorum. O ÇED raporu nasıl onaylandı, kimler imza attı, bu sorgulanmalıdır. Çünkü hiçbir kanun, fay hattı üzerine böyle bir yapıya izin vermez” dedi.

'Mücadelemize destek olun'

Maden şirketinin siyasi gücü yanında, doğaya olan umursamazlığı ve para hırsı ile korkunç bir felaketi göz göre göre davet ettiğine değinen Soysal “sizleri, ülkeyi adım adım istila eden, emeği sömüren, yaşama değer vermeyen bu acımasız şirketlere ve bu sermayeye çanak tutan iktidara karşı hep birlikte mücadeleye davet ediyorum. Hanönü’nde gerçekleşen bu kabusa karşı kolektif direnişimize de destek olma çağrısı yapıyorum” dedi. Yaptıkları basın açıklamasıyla Hanönü’ndeki maden felaketine tüm duyarlı insanların ve yetkililerin dikkatini çekmek istediklerini belirten Mehmet Soysal’ın ardından, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Murat Şahin ve Sinop Ayancık Çevre Koruma Derneği başkanı Mukaddem Sarısoy da birer konuşma yaparak Hanönü bakır madeni mücadelesine desteklerini açıkladılar.