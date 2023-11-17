Metin Uca hayatını kaybetti

Televizyon programcısı, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Metin Ucamızı kaybettik" dedi.

Geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan 62 yaşındaki Uca'nın sağlığının iyiye doğru gittiği açıklanmıştı.

Ancak Uca'nın 15 Kasım sabahı acil bir operasyona alındığı ve oluşan komplikasyonlar nedeniyle entübe edildiği duyurulmuştu.

Metin Uca 13 Kasım günü X hesabından yaptığı açıklamadaysa "Hızla iyileşiyorum. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız" denilmişti.

3 Kasım'da Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren Uca'nın şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Metin Uca kimdir?

Metin Uca, İstanbul'da 13 Kasım 1961'de doğdu.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri aldı.

1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçti. Daha sonra özel televizyonlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

1999 sonrası "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programıyla tanındı. Uzun yıllar boyunca tek kişilik gösteriler ve seslendirme çalışmaları yaptı.