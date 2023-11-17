Gazze'de 42. gün: İsrail hastane ve mülteci kampını hedef aldı, internet tamamen kesildi

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 42. gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada İsrail tanklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattığı, ekiplerin hareket edemediği ve yaralılara ulaşılamadığı belirtildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildiğini duyurdu.

Şifa baskını: Tünellere dair açıklama yapılmadı

İsrail ordusu, dün erken saatlerde El Şifa'ya baskın düzenlediklerini ve günü aramalarla geçirdiklerini duyurmuştu. Orduya ait bir videoda, kompleks içindeki açıklanmayan bir binada ele geçirildiği belirtilen otomatik silahlar, el bombaları, mühimmat ve uçaksavar ceketleri gösterildi. Ancak görüntülerde, hastanenin Hamas tarafından kullanıldığı iddialarını doğrulayan gerçek bir kanıta rastlanmadı.

Sabit hat ve internet erişimi tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildiğini duyurdu.

El-Ehli Baptist Hastanesi kuşatıldı

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattığını, ekiplerinin hareket edemediğini ve yaralılara ulaşılamadığını açıkladı.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde su ve yiyecek yok, insanlar ölümle karşı karşıya

Hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok" ifadesi kullanıldı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanı bombalandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Kumsan", "Ebu Dayir", "Ebu Dan", "Eş-Şeyh" ve "El-Aseli" ailelerinin evlerini vurdu.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin olarak bilgi verilmedi.

Herzog: Gazze'de çok güçlü bir kuvvetin kalması gerekebilir

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın savaştan sonra yeniden ortaya çıkmasını engellemek için yakın gelecekte Gazze'de "çok güçlü bir kuvvetin" kalması gerekebileceğini söyledi. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'yi işgal etmenin "büyük bir hata" olacağı konusunda uyarmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Financial Times'da yayımlanan röportajında "Eğer geri çekilirsek, o zaman yönetimi kim devralacak? Bir boşluk bırakamayız. Mekanizmanın ne olacağını düşünmeliyiz; havada uçuşan pek çok fikir var" dedi. "Ancak hiç kimse burayı, Gazze'yi yeniden bir terör üssüne dönüştürmek istemeyecektir" diye ekledi.

Herzog, İsrail hükümetinin savaş sona erdiğinde Gazze'nin nasıl yönetileceğine dair birçok fikri tartıştığını ve ABD ile bölgedeki komşularının çatışma sonrası düzene bir şekilde müdahil olacağını düşündüğünü söyledi.

Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca İsrail askeri aracı, buldozerlerin eşliğinde Cenin kenti ve mülteci kampına baskın yaptı.

İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.

İsrail ordusuna ait helikopterler ve dronların uçuşu sırasında kentin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin İstatistik Kurumu: 807 bin kişi halen Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor

İsrail'in, karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlemesine ve halka güneye gitmeleri konusunda sürekli çağrı yapmasına rağmen, 807 bin kişinin halen Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde yaşadığı belirtildi.

Filistin Merkez İstatistik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 bin kişinin, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki vilayetlere göç ettiği bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim öncesinde 1,2 milyon kişinin yaşadığı Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen 807 bin Filistinlinin yaşadığının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu rakamın, kuzeydeki illerde yaşayan nüfusun yaklaşık üçte ikisinin hala burada ikamet ettiğini ve ancak üçte birinin güneye göç ettiğini gösterdiği vurgulandı.