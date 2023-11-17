Diyanet bütçeyi aştı: 40 milyar lira harcadı

2023 yılı bütçesi, 15 Temmuz’da yapılan ekleme ile 36,4 milyar TL’ye çıkarılan Diyanet’in toplam harcaması, henüz ekim ayında 40 milyar liraya dayandı. Başkanlığın, Ocak-Ekim döneminde 2 milyar 944 milyon liralık ödenek üstü harcama yaptığı ortaya çıktı.

BirGün'den Mustfa Bildircin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 35 milyar 910 milyon lira olan 2023 yılı bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 36 milyar 468 milyon liraya çıkarıldı. Başkanlığın, ocak-ekim döneminde bütçesinden yaptığı toplam harcama 39 milyar 421 milyon lirayla ifade edildi.

Her ay milyarlarca TL harcama

Ocak ayında 4 milyar 41 milyon lira, şubat ayında 3 milyar 62 milyon lira, mart ayında ise 3 milyar 76 milyon lira harcayan Diyanet’in nisan-ekim dönemindeki harcamaları aylara göre şöyle kaydedildi: