Diyanet bütçeyi aştı: 40 milyar lira harcadı

2023 yılı bütçesi, 15 Temmuz’da yapılan ekleme ile 36,4 milyar TL’ye çıkarılan Diyanet’in toplam harcaması, henüz ekim ayında 40 milyar liraya dayandı. Başkanlığın, Ocak-Ekim döneminde 2 milyar 944 milyon liralık ödenek üstü harcama yaptığı ortaya çıktı.
BirGün'den Mustfa Bildircin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 35 milyar 910 milyon lira olan 2023 yılı bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 36 milyar 468 milyon liraya çıkarıldı. Başkanlığın, ocak-ekim döneminde bütçesinden yaptığı toplam harcama 39 milyar 421 milyon lirayla ifade edildi.
Her ay milyarlarca TL harcama
Ocak ayında 4 milyar 41 milyon lira, şubat ayında 3 milyar 62 milyon lira, mart ayında ise 3 milyar 76 milyon lira harcayan Diyanet’in nisan-ekim dönemindeki harcamaları aylara göre şöyle kaydedildi:
- Nisan: 3 milyar 178 milyon TL
- Mayıs: 3 milyar 89 milyon TL
- Haziran: 3 milyar 245 milyon TL
- Temmuz: 5 milyar 21 milyon TL
- Ağustos: 5 milyar 189 milyon TL
- Eylül: 4 milyar 692 milyon TL
- Ekim: 4 milyar 824 milyon TL