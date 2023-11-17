Küresel borç artıyor: Dünya GSH'sinin yüzde 333'ü büyüklüğüne ulaştı

Finans sermayesinin sözcüsü konumundaki Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Küresel Borç Monitörü raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel borç tutarı bu yılın üçüncü çeyreğinde 307,4 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Dünya'da yer alan habere göre, küresel borç tutarı, geçen yılın aynı döneminde 289 trilyon dolar olarak kaydedilmişti. Bu dönemde küresel borç tutarındaki artışta ABD, Japonya, Fransa ve İngiltere gibi büyük ekonomilerle Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika gibi ''yükselen ekonomilerin'' borcunda yaşanan büyük artış etkili oldu.

Sektör bazında bakıldığında, borç seviyelerindeki artışın kamu sektöründe daha belirgin hale geldiği görüldü. Birçok ülkede mali bütçe açıkları salgın öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

Küresel borcun yıl sonuna kadar 310 trilyon doları bulacağı tahmin edildi. Küresel borcun, ülkelerin toplam GSH'sine oranı ise bu dönemde yüzde 333 oldu.

Türkiye'de hane halkının borcu arttı, şirketlerin azaldı

Türkiye'de ise borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla hanehalkına ait borçlar yüzde 11,6'dan yüzde 12,3'e çıkarken, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 60,1'den yüzde 53'e, kamuya ait borçlar yüzde 37,1'den yüzde 33,8'e ve bankalar gibi finansal şirketlere ait borçlar yüzde 22,1'den yüzde 17,8'e geriledi.