Rakel Dink: Adaletsizliği bir kez daha yüzümüze vurdular

Rakel Dink, Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast’ın tahliye edilmesiyle ilgili konuştu.
Rakel Dink, Cumhuriyet’in 100. Yılında Azınlık Hakları Konferansı açılışında yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:
- Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi. Biz zaten yıllardır katillerle aynı havayı soluyoruz. Dink’in ölüm emrini verenlerin aramızda dolaştığını biliyoruz zaten. Sabahattin Ali’nin, İlhan Erdost’un, Zeki Tekiner’in, Uğur Mumcu’nun, Musa Anter’in katilleriyle aynı havayı soluduğumuzu bilmiyor muyuz?
- 'Yargıtay ilk kez saçmalamış gibi yapamıyoruz, Dink’in kalemini kıran aynı Yargıtay değilmiş gibi yapamıyoruz. Mesele hiçbir zaman şu ya da bu kişinin üç-beş yıl fazla ya da az ceza alması değildir. İlk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik.
- Şimdi kalkıp 'bu karar memleketimize hayırlı uğurlu olsun' mu diyelim? Devlet terörü, soykırım gibi kelimeler bugünlerde haklı olarak bolca kullanılırken, kendi ülkemizde olanlar olmamış gibi davranamıyoruz. Ve biz bugün yine her zamanki gibi içimizdeki isyanla, sebatla, akla, bilime, vicdana sığınıyoruz.
- Yaşadığımız yeri değiştirmek dönüştürmek dışında, daha iyi bir ülke ve daha iyi bir dünya için çalışmak dışında, onurlu bir yaşayış bilmiyoruz. Elimizden gelen yüreğimizden geçenin çok azı olsa da, bildiğimiz yapmaya, her gün daha iyi yapmaya çalışarak, karanlığı bir nebze olsun aydınlatmaya devam edeceğiz.