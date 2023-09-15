Güne soL'dan bakın: 15 Eylül Cuma

ODTÜ’de yemekhane ücretlerine zam

ODTÜ yemekhanesinde personel ve öğrenci ücretlerine zam yapıldı. Öğrenciler için yemekhane ücretlerine yalnızca 2023 yılında yüzde 150 zam geldi.

Hakları için direnen Agrobay işçileri yerlerde sürüklenip gözaltına alındı Agrobay Seracılık’ta sendikalaştıkları için tazminatsız şekilde işten çıkarıldıkları için 24 gündür direnen işçiler bugün jandarma tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Haber Hakları için direnen Agrobay işçileri yerlerde sürüklenip gözaltına alındı

'Olimpos’ta lağım krizi' haberine eski AKP'li vekilin avukatından açıklama

Eski AKP'li vekil Ramazan Başak’ın avukatı Zeynep Başak imzalı açıklamada "200’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan, doğa ve sağlık turizmi öncüsü otele atılan iş bu iftiralar kabul edilemez" denildi.

Kira krizi Diyanet'in cuma hutbesine böyle yansıdı: 'Merhametli bir ev sahibi ve insaflı kiracı'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde kiracılardan "insaflı", ev sahiplerinden de "merhametli" olmaları istendi.

Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

TKP'den Adalet Bakanlığı önünde eylem: 'Sivas'ın hesabı sorulacak!'

Sivas Davası'nda "zaman aşımı" kararının ardından Adalet Bakanlığı önünde eylem yapan TKP Ankara İl Örgütü "Adalet Bakanlığı'nın önünden ilan ediyoruz, bu mahkeme kararı hükümsüzdür!" dedi.

Bir kararnamenin hatırlattığı vaka analizi: Etiyopya ve Yeni-Osmanlıcılık

Resmi Gazete'de bugün çıkan bir askeri anlaşma onay kararı, AKP iktidarında Türkiye burjuvazisinin kendi çapında giriştiği emperyalist hamlelere yönelik önemli veriler sunuyor.

Yönetmelik değişti: Diyanet'e daha fazla gelir toplama ve harcama yetkisi geliyor!

Yeni yönetmelikle, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, sadece dini yayınlarının yönetimiyle sınırlı olmayan, çok geniş bir alanda özgürce gelir toplama ve harcama yetkisinin yasal ortamı hazırlanıyor.

Akkuyu'da işçileri zehirleyen yemek firmasını kimler besliyor?

Akkuyu'da 1500 işçi yediği yemekten zehirlenmiş, rahatsızlanan işçilerin hastanede ve şantiyedeki görüntüleri yayınlanmıştı. Sürekli şikayet alan firmanın iktidarla olan ilişkisi dikkat çekiyor.

‘Esas İran’dan umutlu olmamak için aptal olmak gerekiyor’

Persepolis'in yaratıcısı Marjane Satrapi, İran’daki rejimin uzun süre ayakta kalamayacağını, bu iddiasının ardında duygusallığın değil, jeopolitik ve toplumsal sebeplerin olduğunu belirtti.

ABD'de bir ilk: Üç büyük otomotiv fabrikasında 12 binin üzerinde işçi aynı anda greve çıktı

ABD'de toplu sözleşme görüşmelerinde talepleri karşılanmayan otomotiv işçileri üç büyük otomotiv şirketinin 3 fabrikasında greve çıktı. Görüşmelerde adım atılmazsa grev genişleyecek.

Tehdit büyüyor: Akdeniz'de iklim değişikliği ve Libya'daki sel felaketinin arka planı

Libya'da sel felaketinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Murat Türkeş 'Daniel' fırtınasını, selin arka planını, Akdeniz'deki iklim değişikliğini ve Türkiye için risklerini soL'a anlattı.