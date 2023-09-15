TKP'den Adalet Bakanlığı önünde eylem: 'Sivas'ın hesabı sorulacak!'

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nde 33 kişinin şeriatçı grup tarafından yakılarak katledilmesine dair firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş hakkında devam eden davanın duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmüş ve mahkeme zaman aşımı kararı vererek davayı düşürmüştü.

Bugün Adalet Bakanlığı önünde buluşan TKP Ankara İl Örgütü "Sivasın hesabı sorulacak" diyerek bir açıklama gerçekleştirdi.

TKP Ankara İl Örgütü tarafından Adalet Bakanlığı önünden yapılan açıklamada "hukuk, adalet tanımaz bu karar her yönüyle hükümsüzdür" denildi.

Açıklamada "Sivas’ta 33 aydımınızı yakan karanlığa buradan açıkça meydan okuyoruz. Sizi, o karanlığın temsilcilerini tarihin çöp sepetine atacağız ve ilan ediyoruz, Sivas’ın hesabını mutlaka ama mutlaka soracağız" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık önünde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Dün Ankara’da, Sivas’ta 33 yurttaşımızı katleden gerici caniler, talimatlı bir mahkeme kararıyla, utanç verici bir şekilde, zamanaşımı adı altında aklanmaya çalışıldı.

Buradan, tam da Adalet Bakanlığı'nın önünden ilan ediyoruz, bu mahkeme kararı hükümsüzdür!

Sivas’ta bu ülkenin aydınlarını, sanatçılarını geleceğini katletmek isteyenler, o gün bugündür ülkenin tepesine çöreklenmiş durumda.

Sanıyorlar ki bir mahkemeden çıkan kararla, bir af kararıyla alınlarındaki lekeler temizlenecek.

O leke temizlenmeyecek, o kan ellerinizden silinmeyecek.

Tekrar ediyoruz, hukuk, adalet tanımaz bu karar her yönüyle hükümsüzdür.

Sivas’ta 33 aydımınızı yakan karanlığa buradan açıkça meydan okuyoruz.

Sizi, o karanlığın temsilcilerini tarihin çöp sepetine atacağız ve ilan ediyoruz, Sivas’ın hesabını mutlaka ama mutlaka soracağız!

Sözümüz var… Bu ülkenin geleceğinde Hasretler, Metinler katledilen aydınlık yüzlü yurttaşlarımız yer alacak, eşit, özgür, laik ülkemizde onların adı sonsuza kadar yaşayacak.

Cumhuriyet’in 100. Yılında cumhuriyet düşmanı, laiklik düşmanı herkes karşısında bizleri, komünistleri bulacak!

Sivas’ın hesabı sorulacak!"