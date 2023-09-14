Sivas Katliamı davasında zaman aşımı kararı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nde 33 kişinin şeriatçı grup tarafından yakılarak katledilmesine dair firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş hakkında devam eden davanın duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Davanın bugüne kadar uzatılmış olması 2 Temmuz'da dolan 30 yıllık "zaman aşımı"nın beklenmesiyle davayı düşürme çabası olarak yorumlanıyor. Nitekim savcılığın bugünkü duruşmada "zaman aşımından davayı düşürme" talebinde bulunabileceği belirtiliyor.

Ancak müşteki avukatları Sivas Katliamı'nın insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ve zaman aşımının bu davada uygulanamayacağını vurguluyor.

Mahkemenin bu duruşmada zaman aşımının uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi bekleniyor.

TKP Ankara İl Örgütü'nden temsilciler de duruşmayı takip ediyor.

Sanık müdafilerinin AKP'li isimlerden oluşmasıysa dikkat çekiyor:

"Av. Bülent Tüfekçi - Eski Bakan

Av. Halil Ürün - RP kayıp trilyon davası sanığı, AKP Afyon Milletvekili

Av. Nevzat Er - Eski AKP Eminönü Belediye Başkanı

Av. Suat Altınsoy - Eski AKP Konya İl Başkanı Yardımcısı

Av. Ali Aşlık - Eski AKP İzmir İl Başkanı ve 24. dönem milletvekili

Av. Bedrettin İskender - AKP Ümraniye Belediye Başkan adayı

Av. Ekrem Bedir - Sakarya AKP Hendek Belediye Meclis Üyesi

Av. Faruk Gökkuş - AKP Kâğıthane İlçe Başkanı

Av. Hasan Hüseyin Pulan - AKP İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi

Av. Hurşit Bıyık - AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı"

'Karamollaoğlu belediye önüne taşları getiren kişidir'

Duruşmada söz alan Madımak Oteli'nde katledilen Gülsüm Karababa'nın ağabeyi Hüseyin Karababa dönemin belediye başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, dönemin valisinin, ordu komutanlarının, emniyet müdürünün mahkemede dinlenmesi gerektiğini söyledi. Karababa "Karamollaoğlu belediye önüne taşları getiren kişidir. Burada katliamı basitleştirmesinler. Karamollaoğlu buraya ifadeye çağrılmadığı sürece Türkiye karanlıkta kalacaktır" dedi.

Avukatlardan hakime: Zaman aşımına ne ara karar verdiniz?

Dava avukatları hakime "Mahkemenin tutanaklarında 2 Temmuz 2023'te 30 yıl dolduğu için zaman aşımı olacak yazmışsınız. Zaman aşımına ne ara karar verdiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Avukat Sarıhan: Sanıklar örgütlü bir şekilde kaçırıldı

Dava avukatlarından Şenal Sarıhan ise mahkeme heyetine şunları söyledi:

"İnsanlığa karşı işlenen suçlardan zaman aşımı olmaz. 30 yıldır sanık sandalyelerinin boş kaldığı bir dava sürecine tanık olduk. 30 yıldır buradayım. 30 yıldır davaya bakıyorum.

Mahkeme dosyasında ne zaman karar verdiniz zaman aşımına? Sanıkların yargılanması için her türlü veri ve belge var. Zaman aşımını nasıl ifade edersiniz karar içinde? Burada bu kadar insanın içi titriyor zaman aşımı olacak mı diye.

Buna ne hakkınız var?

2011 yılında sanıkların teslim edilmesi için Almanya'dan talepte bulundunuz. Suçsuz olsalar talep edilir miydi?

Mahkeme açıkça insanlığa karşı işlenen suçu geçmiş duruşmalarda dile getirmiş oldu aslında.

38 kişi hakkında idam cezası verildi geçmişte. 1994'te 15 kişi tahliye edilmişti, hepsi yurt dışında şu anda. Bunlar örgütlü bir biçimde kaçırıldılar, yurt dışına çıkmak kolay değil.

Ortada örgütlü bir eylem var. Tarihin bir aynası var ve biz her gün buraya bakacağız.

Sayın hakim, bugün önemli bir karar vereceksiniz. O gün aynaya bakınca ne göreceksiniz?"

'Adalet gecikirse katliamlar devam eder'

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Başkanı Cuma Erçe de duruşmada söz alarak şunları söyledi:

"30 yıldır bu dava dahil olmaya çalışan bir derneğin başkanıyım. 30 yıldır ilk kez konuşma şansı buluyoruz bu mahkemede.

Bugün bu salonda olan herkesin, sadece bu salon değil buranın dışındaki milyonların sizden adalet talebi var.

Bu mahkemede hiçbir suçlu bugüne kadar dinlenmedi. Adalet sağlanmadığı sürece güçlülerin hukuku işliyor.

Şimdi karar sizin. Ya gelecek kuşaklara bu katliamı gerçekleştirenler için insanlık suçlarında zaman aşımı olmaz diyeceksiniz. Ya da suçu işleyenlerin yanında yer alacaksınız.

Hızır Paşanın koltuğunda oturuyorsunuz. Karar sizin. Adalet gecikirse katliamlar devam eder..."

Avukat Cafer Koluman, hakim ve savcıların da hukuk ve adalete ihtiyacı olduğunu belirterek "Sizlerden lütuf ya da bir iyilik talep etmiyoruz buna ihtiyacımız yok. Sadece adalet bekliyoruz" dedi.

'Zaman aşımını kabul ediyorsanız mahkemeden çekilin'

Duruşmada söz alan avukat Erdoğan Kılıç mahkemenin önünde aslında tarihi bir fırsat olduğunu belirterek "Bunu değerlendirin. Zaman aşımı iddialarını ortadan kaldırın. Burada olmayan, yurtdışında olan sanıkları kaçak olarak kabul edin ve davayı sonuçlandırın. Yok eğer zaman aşımını kabul ediyorsanız mahkemeden çekilmenizi talep ediyorum" dedi.

Sivas'ta Temmuz 1993'te düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri'nin düzenleme komitesinde yer alan Ankara Divriği Kültür Derneği'nin dosyaya katılma talebi kabul edildi.

'Zamanaşımı kararı verilmesini kabul etmiyoruz'

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi (TODAM) ve Yurtsever Hukukçular adına söz alan avukat Deniz Aksoy şöyle konuştu:

"Öncelikle o gün Sivas'ta olmayan güvenlik önlemi bugün şu an adliyede vardır. 2 Temmuz '93 tarihinde Sivas'ta o dönemin merkezi ve yerel iktidarları bilerek isteyerek olaylara engel olmamış, bitmesini beklemiştir. 30 yıldır da davada tabiri caizse top çevrilmektedir. Sanıklar bilerek yakalanmamakta, yurtdışına kaçmalarına izin verilmekte, kaçanların da iade edilmemesine göz yumulmuştur. Zamanaşımı kararı verilmesini kabul etmiyoruz ve bu kararı tanımayacağız. İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımı uygulanamaz. Sanıkların iadesi, iade edilmemeleri halinde durumun tespiti ile suçun tespit edilmek suretiyle hüküm kurulması, dinlenmemiş olan dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi ve ihsas-ı rey oluştuğu için meslektaşların da talepleri doğrultusunda heyetin çekilmesi talebinin dikkate alınmasını isteriz."

Savcı zaman aşımı talep etti, duruşmaya ara verildi

Söz alan avukatların konuşmalarının ardından savcı, davaya dair zaman aşımı talebinde bulundu.

Avukatlar ve davacılar, savcının davanın zaman aşımından düşmesini talep etmesine karşı tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise yaşanan tartışmaya müdahale etti.

Söz konusu talebin ardından mahkeme heyeti müzakereye geçti ve duruşmaya ara verildi.

Mahkemeden zaman aşımı kararı

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından kısa bir süre sonra salona geri döndü.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, davanın zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.