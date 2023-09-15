'Olimpos’ta lağım krizi' haberine eski AKP'li vekilin avukatından açıklama

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır köyünde 6 ay önce sağlık turizmi hizmeti vermek amacıyla işletmeye açılan otelin lağım sularının açık alana bırakılmasının halk sağlığı sorununa dönüşmesini gündeme getiren haberimize açıklama geldi. Haberin gerçeği yansıtmadığı öne sürülen açıklamada, “İşsizliğin en büyük sorunlardan birisi olduğu bölgede, 200’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan, doğa ve sağlık turizmi öncüsü otele atılan iş bu iftiralar kabul edilemez” denildi.

Olimpos antik kenti ve tatil merkezinin de bağlı olduğu Yazır Köyü Keller Mahallesi’nde geçtiğimiz Mart ayında Olympos Health Resort adıyla hizmete açılan otelin karayolu kıyısına boşaltılan atık sularının çevreye ağır koku yaydığını söyleyen mahalle sakinleri, ayrıca yüksek sesle müzik yayını ve lazer gösterileri yapılmasını eleştirmişti. İşletme yetkilileriyle yapılan görüşmelerden bir sonuç alamayan mahalleli, dün Kumluca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Şirket yetkilisi de fosseptik sızıntısını doğrulamıştı

Konuyla ilgili haberimizde, otel yetkilisinin görüşüne de yer vermiş, mahalle sakinlerinin şikâyetleriyle ilgili görüşlerini aktarmıştık. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz işletme yetkilisi ise sorularımızı şöyle yanıtlamıştı: “Evet, fosseptikten bir sızıntı oldu ve biz de onun önlemini aldık. Belediyeden zabıtalar geldiler baktılar. Sızıntı olan yerin kapanmasıyla alakalı bir hafta süre verdiler. Biz de bugün yarın onu bitirmiş olacağız. Bunun dışında müzik ve ışıktan rahatsız olan köylülerimiz var. Ama bizim saat 01’e kadar müzik yayını belgemiz var. Böyle bir yayın hakkımız olmasına rağmen, köylüye saygı duyarak çok da düşük desibelde müzik yapmaya çalışıyoruz. Buna rağmen bazı köylüler bu durumdan yetinmiyorlar, tamamen kısmamızı istiyorlar. Zaten sezon sonu, biz iki-üç hafta sonra tesisi kapatıyoruz.”

Ramazan Başak'ın avukatından açıklama geldi

Haberde adı geçen Başakkent şirketinin sahibi ve AKP eski Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’ın avukatı Zeynep Başak, söz konusu haberde müvekkilinin ticari itibarına dokunulduğunu belirterek haberin gerçeği yansıtmadığını savundu. 13 Eylül 2023 tarihinde “Olimpos’ta lağım krizi! Sağlık turizmi bahanesiyle açılan otel halk sağlığını tehdit ediyor” başlığıyla yayımlanan haberde Ramazan Başak hakkında gerçeğe aykırı bilgi verilerek haksızlığa uğratıldığı savunulan tekzip ve açıklamada, şöyle denildi:

“Yazır Mahallesi, Keller Sokak No: 39, Kumluca/Antalya adresinde mukim otel işletmeciliğini tüzel kişiliğe haiz firma tarafından yapıldığı, bu firmanın müvekkille bir ilgisinin olmadığı basit bir sorgulamayla dahi ortaya çıkabilecekken, eksik inceleme ile müvekkil hakkında isnat edilen beyanlar neticesinde müvekkilin ticari itibarına dokunulmuştur ve kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmıştır. İlgili haber neticesinde hakikati kamuoyu ile paylaşma zarureti hasıl olmuştur.

Haber içeriğindeki bilgiler, gerçek bilgileri içermemektedir. İsimleri belirtilmeyen kişilerin beyanıyla yer alan bilgiler gerçek bilgileri içermemektedir. Mevzuat uyarınca, yol bakımı ve güvenliğini sağlama görevi ve yağmur suyu drenaj kanallarının da inşası, bakımı, sorumluluğu ilgili kuruluşlardadır. İş bu hususa rağmen otel işletmecisi firmanın gerek misafirleri gerekse bölge halkı için defaten talepte bulunmasına rağmen yol sorununun vb. çözülmediğini paylaşmak isteriz. Yol bakımı ve güvenliğini sağlama, yağmur suyu drenaj kanallarının da görevi ilgili kuruluşlarda olduğundan kamu tüzel kişinin işlem ve eylemleri ile müvekkilin afaki isnatlarla bağdaştırılması kabul edilemez.

İlgili kamu kuruluşları ilçelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya haiz ve yetkili kurumdur. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince alınan önlemler sonucunda ilgili mer’i mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilen düzeyde olduğunun belirlenmesi üzerine, projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca olmadığı bilimsel tespitler neticesinde tespit edilmiştir. Bölgede basit bir araştırmayla fosseptik ve kanalizasyon hattına haiz, projesine uygun inşa edilen tek resmi otel hakkında kasti beyanlar ile haber yapılması kabul edilemez.

Gerek inşaat esnasında gerekse prensiplerimiz itibariyle doğa dostu ve çevreci, ekolojik çalışmaları önemseyen müvekkil hakkında isnat edilen hususlar kabul edilemez.

Müzik lisans belgesi ve müzik yayın izni belgesine haiz işletmeci firmanın müzik yayın belgesi yokmuşçasına beyanları dayanak oluşturarak yapılan haber asılsızdır. İşletmeci firma müzik lisans belgesine ve müzik yayın izin belgesine haiz olup, izin saatleri çerçevesinde müzik yayını yapılmaktadır. Resmi tüm belgelerden de anlaşılacağı üzere, iş bu habere dayanak beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Otel inşaatı gerekli izin alınarak, mevzuata uygun olarak inşa edilmiş, son teknolojilere haiz, Antalya ilindeki nadir projelerden birisidir. İşletmeci yetkilisinden edinilen bilgi ve beyan neticesinde, gazeteciye bilgi ve belgelerin resmi olarak iletilmesi talebine rağmen, hukuka ve sağlığa uygunluğa rağmen kasıtlı haber yapan, beyanlarda bulunan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Mevzuat uyarınca yol bakımı ve güvenliğini sağlama görevi ile yağmur suyu drenaj kanallarının inşası, bakımı, sorumluluğu ilgili kuruluşlarda olmasına rağmen kasıtlı beyanlarla müvekkilimizin ve otel işletmecisi firmanın sorumlu tutulması kabul edilemez.

İşletmeci firmayla yapılan görüşmeler neticesinde, bahse konu edilen CİMER şikâyetinin mevzuat çerçevesinde çözüldüğünü ilgili kuruma resmi yazıyla bildirilmiştir. Yazıda belirtildiği gibi orman arazisine deşarjın söz konusu olmadığı tarafımızca da tespit edilmiş olup, işletmeci firmaca da bilgi verilmiştir. İşsizliğin en büyük sorunlardan birisi olduğu bölgede, 200’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan, doğa ve sağlık turizmi öncüsü otele atılan iş bu iftiralar kabul edilemez. İsnat edilen hususların rakip ve/veya bilgi kirliliğinden kaynaklanan karalamaya karşı hukuki yollara başvuracağımızı, gerekli tespitlerin resmi olarak da yapacağımızı beyan ederiz. Müvekkillerin ticari itibarına dokunan, gerçek dışı haber yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Ramazan Başak Vekili Av. Zeynep Başak.”