Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Özel CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı. Özel "Nasıl bir CHP"nin hedeflendiğine ilişkin de tutum belgesini kamuoyuyla paylaştı.

Özel'in açıkladığı tutum belgesinde şu ifadelere yer verildi:

"CHP’deki değişim, ülkenin değişimi için ön koşuldur. Bunu sağlayacak olan ortak akıl, yurtsever bilinç ve yoldaşlığa dayalı bir kadro hareketidir. Değişim talebimizin kaynağı, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini kurtarmak ve kurmaktır. Değişim talebimiz, kurum ve kurallarıyla çalışan demokratik bir sistemi partimizde ve ülkemizde egemen kılmaya yöneliktir. Değişim talebimiz, partimizi birlik ve kardeşlik içinde, tam bir uzlaşma ve yoldaşlık bilinciyle uzun dönemli bir iktidar dönemine taşımaya yöneliktir. Gençleri partinin merkezine alacak, partiyi gençliğin çekim merkezi haline getirecek bir değişime inanıyoruz. Kadınların etkin olacağı parti yapısı ve siyaset tarzını güvence altına alacak bir değişimi öneriyoruz. Parti tabanının etkin, üye iradesi ve hukukunun güvence altına alınacağı bir değişimi başlatıyoruz. Gelin, bu yeni yolu birlikte açalım, hedefe birlikte yürüyelim. Çünkü CHP değişirse Türkiye değişir. Biz kazanacağız, birlikte kazanacağız."