Özgür Özel CHP'de kurultay için tarih verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel'in, genel başkan adaylığını bugün saat 14.00'te yapacağı basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

Özel, basın toplantısı öncesinde Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Yeni Bir Sabah programında Özgür Özel'in söylediklerini aktardı. Özel, kurultay tarihi için "5 Kasım partimiz için, hepimiz için uygundur" dedi.

Öte yandan görevinden istifa edip etmeyeceği merak edilen Özel, sorumluluklarından ve görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini aktardı.