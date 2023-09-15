Ayhan Bora Kaplan CHP’li Yenimahalle Belediyesi'nden 'pazarlık usulüyle' iki ihale almış

Suç örgütü kurduğu ve liderliğini yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın şirketlerinin CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nden pazarlık usulüyle iki ayrı ihale aldığı ortaya çıktı.

10 Haber’in haberine göre; belediyenin CHP’nin sık sık eleştirdiği ‘pazarlık usulü’ ile ihaleye çıkması ise dikkat çekti. Belediye yetkilileri, “Şirketin kime ait olduğunu bilme şansımız yok” dedi.

Kaplan'ın üzere dört ader şirket bulunuyor

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan, Ankara’da ‘suç örgütü lideri’ olduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonda yakalandı. Yanındaki kişilerle beraber gözaltına alınan Kaplan’ın aracından, yüklü miktarda para çıktı. Kaplan, ifadesinde aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu söyledi.

Ankara’da birçok kafe ve eğlence mekanı işletmesi olduğu tespit edilen Kaplan’ın, yurt dışına gitmek isterken yanına çek defterini de aldığı kaydedildi.

Polisin ele geçirdiği çek defterlerindeki şirketler, Ticaret Sicil Gazetesi’nde Ayhan Bora Kaplan’a ait gözüküyor. Bu bilgilere göre, Kaplan’ın üzerine dört adet şirket bulunuyor.

Bir ayda 'pazarlık usulüyle' iki ihale

Kaplan’ın şirketlerinden Agriola Tarım ve MBK Dış Ticaret’in ise kamudan aldığı ihaleler var.

MBK Dış Ticaret isimli şirket, Mayıs 2022’de CHP’li Yenimahalle Belediyesi için alınacak gıda maddeleri ihalesini kazandığı ve EKAP verilerine göre bu ihalenin 725 bin TL bedeli olduğu öğrenildi.

Ardından Agriola Tarım isimli Kaplan’ın diğer şirketinin, Haziran 2022’de Ankara Yenimahalle Belediyesi’den 500 bin TL bedelli ‘Gıda Yardım Kolisi Alımı’ ihalesini kazandığı ve söz konusu iki ihalenin de, CHP’nin uzun süredir eleştirdiği ‘pazarlık usulüyle’ yapıldığı ortaya çıktı.

'Şirketin kime ait olduğunu bilme şansımız yok'

Yenimahalle Belediyesi yetkilileri ise şirket sahibinin kim olduğunu bilmediklerini belirtirken “İhalelerimizde, özellikle Yenimahalle’de bulunan firmaları tercih ediyoruz. Şirketin kime ait olduğunu bilme şansımız yok” iddiasında bulundu.