Yerlikaya'dan 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması: Yakalanmasaydı, yurtdışına kaçacaktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yakınlığı iddialarıyla gündeme gelen çete lideri Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, sözkonusu suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin tartışmalar hakkındaki soru üzerine olayla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti.

'Yakalanmasaydı yurtdışına kaçacaktı'

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, kolluk olarak Ankara Emniyeti kendine düşeni yaptı, götürdü. Her zaman söylediğimiz gibi adalete teslim etti. Dosyayla ilgili verilen kararlar var. Hep birlikte mahkeme sürecini siz de, biz de izleyeceğiz ve mahkemenin verdiği karar her zaman olduğu gibi yüce milletin kararıdır. Mahkeme aşamasında olan şeyle ilgili, öncesiyle ilgili detay anlatmanın hiçbir anlamı yok, hepsi dosyada. Dolayısıyla bundan daha fazla bir şey söylemeye gerek yok ama arkadaşlar eğer onları yakalamasaydı, o adam beraberindekileriyle beraber yurt dışına gidecekti, kaçacaktı.

Dolayısıyla böyle bir fırsat verilmedi ve adalete teslim edildi. Vatandaşlarımızdan da çok büyük bir memnuniyet görüyoruz, onların dualarına da her zaman ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ama şunun bilinmesini istiyorum. Biz organize suç çeteleriyle, kötülerle mücadelede hiçbir zaman duraksamadan devam edeceğiz. Bu noktada vatandaşlarımız bizden ne bekliyorsa bilin ki onu yapacağız."