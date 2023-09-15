Akkuyu'da işçileri zehirleyen yemek firmasını kimler besliyor?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan en az 1500 işçi yedikleri yemekten dolayı zehirlenmiş, işçilerin şantiyede ve hastanedeki görüntüleri gündem olmuştu.

Uzun zamandır yemeklerin kalitesinden ve hijyeninden şikayetçi olduklarını ifade eden işçiler, yemeklerden sürekli yabancı malzemelerin çıktığını, uzun kuyrukların oluştuğunu ve yemeklerin hijyenik olmadığını belirtiyor. İşçiler şirketin sosyal medya hesabına yazdıkları yorumlarda "Kıymalı yemeklerden kemik çıkıyor, Yeşil fasulye yemeği yaprağıyla servis ediliyor, bir sürü şikayet var ama nasıl bir torpil işliyorsa kimse müdahale etmiyor, sorun aynı şekilde devam ediyor, Akkuyu'da binlerce işçinin ahını alıyorsunuz" ifadeleri yer alıyor.

Korona günlerinde dahi yemekhanede sosyal mesafe kuralı uygulamamasıyla gündem olan firmanın sicili kabarık.

Akkuyu'da işçilere yemek veren Taner Yemek firmasının aldığı ihalelere ve şirketlere bakınca AKP'ye yakınlığıyla bilinen şirketler ve devlet kurumları dikkat çekiyor. Akkuyu'da işçilerin zehirlenmesine sebep olan ve sürekli şikayetler alan şirkete servis edilen ihaleler gözden kaçmıyor.

İşte firmanın aldığı ihaleler

Taner Yemek firmasının kendi sitesinde duyurduğu ve yemek verdiği kurumlar ile firmalar arasında kamu kurum ve kuruluşları da yer alıyor.

Firmanın birlikte çalıştığı ya da daha önce çalıştığı aynı zamanda referans gösterdiği kamu kurumları arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Belbeton A.Ş dikkat çekiyor. Akkuyu'daki zehirlenme vakasından sonra akıllara öğrenci yemekhanelerinde ve bazı askeri kışlalardaki zehirlenme vakaları ile arasında bir ilişki olup olmadığı ya da bu konuda şirketin herhangi bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmadığı soruları geliyor.

Firmanın kendi sitesinde duyurduğu referansların bazıları

AKP'li şirketlerden firmaya 'tabakta ihaleler'

Firmanın internet sitesinde şirket politikaları bölümünde yaptığı duyuruda "Müşteri memnuniyetine her zaman en üst seviyede değer verecekleri, yasal şartlara uyacakları, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine uygun hareket ettikleri" gibi ifade yer alsa da firmanın Akkuyu'daki sicili kabarık. Yemek konusunda sürekli sorun yaşadıklarını ifade eden işçiler sorunlarını aktaracak yetkili bulamadıklarını söylerken şirketin aldığı ihaleler ise masaya tabakta servis cinsinden.

IC Holding, AKP'nin elektrik ihalelerini hediye ettiği Türkerler Holding, yine AKP desteğiyle aldığı ihalelerle bilinen Sinpaş GYO, depremden sonra birçok yapı ihalesini alan ve yönetiminde AKP'li isimlerin yer aldığı Sur Yapı, Akkuyu'da işçilerin zehirlenmesine sebep olan Taner Yemek firmasının birlikte çalıştığı firmalar arasında yer alıyor.

Buna benzer şekilde AKP ile ilişkileri güçlü olan, doğrudan ihale alan, zaman zaman vergi borçları silinen ya da geçmişte "FETÖ" ile ilişkisi olduğu bilinen şirketlerden Limak, Kalyon, Ak Yapı, Dumankaya, Kuzu Grup, Mustafa Ekşi, Çelikler Holding gibi firmalar öne çıkıyor.

Kamu kurumlarından ve AKP'ye yakın şirketlerden aldığı ihalelerle dikkat çeken Taner Yemek'in Akkuyu'da işçilerin zehirlenmesinden sonra bir yaptırıma uğrayıp uğramayacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Rus şirketten açıklama: Yemek hizmetlerini Türk taşeronlar yapıyor

Öte yandan işçilerin yemekten zehirlenmesine ilişkin dün Rus şirket Akkuyu Nükleer AŞ'den de bir açıklama yapılmış ve şirket "Tesisteki yemek hizmetleri Türk taşeron firmaları tarafından yapılmaktadır" diyerek sorumluluğun taşeronlarda olduğunu öne sürmüştü. Öte yandan şirket inşaat sahasında sağlık personelinin gıda denetimi için fazla mesai yapmasının uygun görüldüğünü duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında ilk tıbbi müdahalenin yapıldığı işçi sayısı 925 olarak belirtilmiş ve 126 işçinin Silifke Devlet Hastanesi'ne yönlendirildiği kaydedilmişti.