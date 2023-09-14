Akkuyu Nükleer Santrali'nde en az 1500 işçi yemekten zehirlendi

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan en az 1500 işçi yedikleri yemekten zehirlendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan en az 1500 işçi yemekten zehirlendi. Alınan bilgilere göre, dün öğle saatlerinde verilen tavuk yemeği ardından zehirlenen işçilerden yaklaşık 250 kişinin Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

250 işçinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, geri kalan işçilerin çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırıldığı bilgisi alındı.

Yoğunluk bahane edildi, işçiler tekrar şantiyeye gönderildi

soL'a konuşan işçiler, "Yoğunluk bahane edilerek tekrar şantiyeye gönderildik. Herkes geri dönüyor. Tedavi edilebilenler tedavi edildi. Edilemeyenler kaldı. Herkesi kendi durumlarına bırakmış oldular" dedi