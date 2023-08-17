Bodrum’da 17 market çalışanı yemekten zehirlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir zincir markette çalışmakta olan toplam 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

DHA’nın haberine göre; Bir zincir marketin Konacık, Türkbükü ve Turgutreis mahallelerindeki şubelerine dün öğle saatlerinde anlaşmalı oldukları firmadan yemek geldi. Yemekten yiyen üç şubenin toplam 17 çalışanında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı.

Çalışanlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken, içlerinden biri fenalaştı. Bu kişi çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, 16 kişi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Yemek firmasına denetim

Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından saha kontrolü yaptı. Yemek firmasının üretim merkezinin bulunduğu Milas ilçesinde ise Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde, gıdalardan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

17 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.