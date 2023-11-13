Güne soL'dan bakın: 13 Kasım 2023

Mezar dikici Aydeğer'e AKP de CHP de MHP de tekrar ihale verdi!

6 Şubat'ta Hatay'da 370 kişinin ölümüne neden olan Emlak Bank Konutları'nı inşa eden şirketin ortaklarından olan ve deprem konutu ihalesi alan müteahhit Aydeğer'in bolca siyasi bağlantısı bulunuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi: Putin, Netanyahu ve İsrail

Hukuken UCM’nin Filistin topraklarında işlenen suçlara dair yargı yetkisini edindiği yaklaşık on yıllık periyotta İsrail, dünyanın gözü önünde katliamlar yapmayı sürdürüyor.

Cumhuriyetin ölümü kimin çıkarınaydı?

Nevzat Evrim Önal, Gelenek'in yeni sayısında yazdı: Yapılması gereken, çözümün nostaljide ya da bu dönüşümden çıkarı olan sermaye sınıfının şu ya da bu bölmesinde değil dönüşümden zarar gören sınıfta aranmasıdır.

Gazze'de 38. gün: Hasta ölümlerinde artış var, hastanelerde durum vahim

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve DSÖ, Gazze'deki durum için bir kez daha açıklama yaptı ve 'insani felaket' değerlendirmesi yaptı.

Yaşamına son veren gencin yurdundaki öğrenci konuştu: 'Tüm sorunlar kaldığı yerden devam ediyor'

Eskişehir'de öğrenciler yaşanan onca şeye rağmen hiçbir şeyin değişmediğini belirtiyor. soL'a konuşan öğrenciler hala asansör arızalarından söz ediyor. Üstelik yurtlarda yangın merdiveni dahi yok.

Zonguldak'ta işçiyi yakan kaçak maden patronu MHP'li ile 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışırken fenalaşan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin yakılmış cesedinin ormanda bulunmasının ardından gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin bir tutuklama daha

Aydın'da KYK yurdundaki asansör faciasında Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin asansör firması sahibi H.T. tutuklandı.

Adalet Bakanı bu defa 'kanun değişikliği' dedi: AYM'nin yargılama usulleri ve yapısı değişebilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay ve AYM arasındaki krize ilişkin, "Bir anlaşmazlık varsa bunlar TBMM'de konuşularak çözülebilecek hususlar" dedi.

Özel okul patronundan hakları için direnen öğretmenlere saldırı

stanbul Kadıköy'deki Kandilli Koleji'nin sahibi İsmail Şilan, yasa dışı çalıştırılma koşullarına direnen ve sendikal haklarını kullanan öğretmenlere saldırdı.

DİSK 'Gelirde Adalet, Vergide Adalet' diyerek İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı

DİSK, "gelirde, vergide, ülkede adalet" mücadelesi için Ankara’ya yürüyor.

Çeşme'de batan lastik bottaki 5 göçmen hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde batan lastik bottaki 5 göçmen hayatını kaybetti.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 6 tahliye daha

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Atatürk'e hakaretten tutuklanan dönerci patrona 2 gün sonra tahliye

Atatürk'e hakaretten tutuklanan Mustafa Atmaca "verem tedavisi gördüğü" gerekçesiyle serbest bırakıldı. Dönerci Atmaca hakkında bu kez "halk sağlığını tehdit"ten suç duyurusunda bulunuldu.

İngiltere İçişleri Bakanı görevden alındı

İngiltere'de görevden alınan İçişleri Bakanı Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly atandı. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ise yeni Dışişleri Bakanı oldu.

SYRIZA'da Amerikancı yeni genel başkanın ardından kriz: Bir fraksiyon partiden ayrıldı

Yunanistan'da SYRIZA'nın "Şemsiye" fraksiyonu, yeni genel başkan Kasselakis'i "sağ popülizmle temel ideolojiyi terk etmekle" suçlayarak partiden ayrılma kararı aldı.