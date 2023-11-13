Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci patron hakkında yeni suç duyurusu

Sosyal medyada açtığı canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Erzurum'da bir döner lokantasının sahibi olan Mustafa Atmaca, iki günlük tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı. Atmaca'nın ifadesinde "verem hastası olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini" belirtmesinin tahliye edilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Tutuksuz yargılanacak olan Atmaca'nın lokantasında döner hazırladığı görüntülerse sosyal medyaya yansıdı.

'Maske vb. tedbir almadan lokantayı işletiyor'

Bu kez Atmaca hakkında halk sağlığını tehditten suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş tarafından yapılan suç duyurusunda "Şüphelinin taşıdığı hastalık olan verem diğer adıyla tüberküloz hastalığı; bulaşıcı bir hastalık olup, kişinin öksürmesi, hapşırması ve konuşması ile havaya karışan basillerle bulaşmaktadır. Hal böyleyken, şüphelinin yukarıda bahsedilen paylaşımlarından da görüldüğü üzere maske ve benzeri hiçbir tedbir almaksızın lokantayı işletmesi ve ürünlerle bizzat temas ederek, imal etmesi kişilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır" denildi.

Suç duyurusunun devamındaysa şu ifadelere yer verildi: "TCK (Türk Ceza Kanunu) 185 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir." hükmünü havidir. Yine TCK 195 "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' hükmünü havidir. Şüpheli, müşterilerinin sağlığını hiçe sayarak tehlikeye atmış olup, işbu suçu işlemiştir. Cezalandırılması gerekmektedir."

Serbest bırakılmasına itiraz

Öte yandan CHP'li Eş aynı zamanda Atmaca'nın serbest bırakılmasına da itiraz etti. Eş'in itiraz dilekçesinde "Şüphelinin tahliye kararı hukuka ve usule aykırıdır. Şöyle ki; Şüpheli Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarına 'laik köpekler' söylemi ile hakaret etmiştir. İşbu hakareti 600 bini aşkın takipçisi olduğu Tiktok ucleriskender adlı hesabında yapmış olup, aleni bir şekilde icra edilmiştir. Dolayısıyla kanuni üst sınırdan ceza alması gerekmektedir" denildi.

Eş dilekçesinin devamında ise "Hal böyleyken şüphelinin tahliye nedeni olan verem hastalığını taşıdığı gerekçesi kanuni ve hukuki değildir. Nitekim tutuklama şartları arasında kişilerin taşıdığı hastalıklar diye bir hal bulunmamaktadır. Ceza hukukumuzda adli kontrollerde orantılılık ilkesi bulunmakta olup, şüphelinin suçu, suçu icra ediş biçimi, aleniyet ve ulaşılabilirliği dikkate alınacağında imza ve yurtdışı çıkış yasağı tedbirleri faydasız ve hafif kalacaktır. Bu nedenle tutuklanması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.