Laikliği ve Atatürk'ü hedef alan 'fenomen' patron gözaltında

Erzurum'da bulunan Üçler Döner'in patronu Mustafa Atmaca, laikliği hedef aldı ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti.

Dönere döktüğü tereyağı ile bilinen ve sosyal medyada 650 bin takipçisi bulunan Mustafa Atmaca, canlı yayında tartıştığı bir takipçisine şunları söyledi:

"Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti."

Sözleri tepkiyle karşılanan Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.