Aydın'da KYK yurdunda Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin bir tutuklama daha

Aydın'da, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı (KYK) yurt binasındaki asansör faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firması sahibi H.T'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B. tutuklanmıştı.

Olayın ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat “15 kişilik asansöre 16 kişi bindiler” demesi tepkilere yol açmıştı.

Zeren Ertaş’ın ölümünün ardından KYK, panik halinde ülke genelinde birçok yurtta asansör denetimi yaptırmış ve çok sayıda asansör mühürlenip kullanıma kapatılmıştı. Ancak KYK yurtlarındaki asansör arıza ve kazaları yine de son bulmamış, Rize, Sivas, Ordu, Çorum, Muş'taki KYK yurtlarında arıza ve kazalar sonucu bazı öğrenciler ya mahsur kalmış ya da düşen asansörlerde son anda faciadan kurtulmuştu.

Tüm yurtta öğrenciler üniversitelerde ve KYK yurtlarında Zeren Ertaş için ayağa kalkmış ve "Ölmeye değil okumaya geldik" diyerek protesto gösterileri düzenlemişti.