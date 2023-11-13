Adalet Bakanı bu defa 'kanun değişikliği' dedi: AYM'nin yargılama usulleri ve yapısı değişebilir

Yargıtay'ın ''yargısal aktivizm'' eleştirisinde bulunduğu Anasaya Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yankıları sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ''Ben hakemim'' çıkışının ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu defa kanun değişikliğine işaret etti.

Önceki açıklamasında yüksek yargıdaki krizin yeni bir Anayasa ile çözüleceğini savunan Bakan Tunç, bu defa kanun ve Anayasada ''belirsizlikler'' bulunduğunu savunarak “Süratle bu belirsizlikleri gidermemiz lazım. Anayasa Mahkemesi’nin yargılama usulleri ile ilgili kanunda değişiklik yapılabilir” dedi. Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin yapısı ile ilgili de değişiklik yapılabileceğini kaydetti.

Milliyet'e konuşan Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin kendi yaptığı içtüzükle yargılama yaptığını belirterek “İç tüzükte istediği gibi değişiklik de yapıyor. Dolayısıyla bir denetim mekanizması da yok. Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı iç tüzüğe birisi iptal davası açamıyor. TBMM iç tüzüğü ile ilgili iptal davası açılabiliyor. Sadece iç tüzüğünü mahkeme kendisi değiştirebilir. Hukuk devletinde bu olabilir mi?” dedi.

Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ve yapılmazsa başka krizler de çıkabileceğini savunan Bakan Tunç, ilginç bir benzetmede bulunarak “Yamalı bohça anayasa sorun çıkarmaya devam eder. 1982 model bir kamyona 2010 model tırın dorsesini taktık. Hadi çek kamyon dedik. Olmuyor ki. O gidemiyor” diye konuştu.