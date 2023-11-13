Gazze'de 38. gün: Hasta ölümlerinde artış var, hastanelerde durum vahim

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 38. gününde devam ediyor.

Gazze’deki hükümete göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 100’ü aştı. İsrail ise 7 Ekim’den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kızılhaç Örgütü: Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçişleri sürecindeki tehlikelerden dolayı oldukça endişeli olduğunu duyurdu.

Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişi olduğunun belirtildiği açıklamada "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor" ifadesi kullanıldı

İnsanların gitmeleri istenen güney bölgesine ilişkin ise "Gazze'nin güney bölgesi, üzerlerindeki kıyafetler dışında hiçbir şey olmadan gelen çok sayıda insanın ihtiyaçlarını karşılayacak donanımdan yoksundur ve alınan insani yardım miktarı da tamamen yetersizdir" bilgisine yer verildi.

Hastanelerin çevresinin insanlarla dolu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, saldırıların yapıldığı bu bölgelerde hasta, yaralı, çocuk, bebek ve sağlık ekipleri gibi hayati tehlikeye en çok maruz kalan grupların bulunduğuna dikkat çekildi.

DSÖ: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirtti, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hastanede elektriğin ve suyun olmadığı, internetin ise çok zayıf olduğu 3 gün yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun temel bakım hizmetlerinin sağlanmasını önemli derece etkilediğini belirtti.

Ghebreyesus, bölgede sürekli duyulan silah sesleri ve bombalamaların, zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Güvenli bölge olması gereken hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünyanın sessiz kalamayacağının altını çizen Ghebreyesus, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

İranlı sinemacılar ile İran-Irak savaşının kimyasal saldırı mağdurlarından ortak Gazze bildirisi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Barış Müzesi ve İran Sinema Evi'nin ortak bildirisini, Barış Müzesi'nin yüzden fazla kimyasal saldırı mağduru üyesi ile ünlü yönetmen Mecid Mecidi'nin yanı sıra Leyla Hatemi, Şebnem Mukaddemi, Davud Mirbakıri, Humayun Esediyan, Muhammed Mehdi Askerpur gibi onlarca sinema emekçisi imzaladı.

Bildiride, imzacılar, İranlı sanatçılar, İran-Irak savaşı (1980-1988) gazileri ve o dönem kullanılan kimyasal silahların mağdurları olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Gazze'de kuşatma altındaki kadın, çocuk ve sivillere yönelik yaşanan açık zulmü önlemesi için elinden geleni yapmasını istedi.

Bildiride, "Sayın Guterres, isteseniz de istemeseniz de bulunduğunuz konum günümüz insanlığının tarihsel vicdanını temsil ediyor ve onun performansı, gelecek nesiller için bir yargılama belgesi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanından 'esirlerin kurtarılması için anlaşma yapılabileceği' sinyali

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest kalması için "anlaşma yapabileceklerini" belirtti.

Hamas'tan açıklama: Şifa Hastanesinin yönetiminde taraf değiliz

Hamas , kendilerinin Şifa Hastanesinin yönetiminde taraf olmadıklarını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurdu. Hamas, Telegram sayfasından yayımladığı yazılı açıklamada, İsrailli yetkililer ve ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara cevap verdi.

AA'da yer alan habere göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hamas Hareketi, Şifa Hastanesinin yönetiminde bir taraf değildir. Orada karar alma mekanizmasında herhangi bir varlığı yoktur. Hastane, teknik ve idari işlerini yürüten Filistin Sağlık Bakanlığının yönetimine tümüyle bağlıdır.

Şifa Hastanesi, işgal güçlerinin hastaneye yalnızca 300 litre yakıt verilmesi teklifinin elektrik, yiyecek ya da su olmaksızın hastaneye sığınan kuşatma altında olanların, sağlık ekiplerinin, bebeklerin çocukların, hastaların acıları ve çektiği işkenceleri hafife almak anlamına geldiğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu yakıt miktarı, jeneratörleri yarım saatten fazla çalıştırmaya yetmez."

Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de ateşkes talebi doğru değil

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırıları 38 gündür devam ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, uluslararası toplumun Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısına karşı olduğunu açıkladı.

Şansölye Scholz, ateşkes çağrılarına değinerek, "(Gazze'de) Hemen ateşkes ya da uzun bir ara talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu, İsrail'in, Hamas'ın toparlanmasına izin vermesi gerektiği anlamına geliyor. Hamas'ın tekrar füze imal edip saldırmasına izin verilmemeli" değerlendirmesini yaptı.

İki devletli çözümün hala mümkün olduğuna inandığını belirten Almanya Başbakanı, ancak bunu mümkün kılan bir perspektifin olması gerektiğinin altını çizdi.

Scholz, "Kalıcı bir barış ortamı istiyorsanız, İsrail için tehdit oluşturmayan bir Filistin devleti olasılığını istemelisiniz" diye konuştu.