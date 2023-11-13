DİSK 'Gelirde Adalet, Vergide Adalet' diyerek İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), aylardır sürdürdükleri "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebi sebebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Gelirde Adalet, Vergide Adalet, Ülkede Adalet için bugün yola çıkıyoruz” dedi. Bugün saat 13.00’te Kadıköy’den yürüyüş başlatıldı.

Çerkezoğlu, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bizler, işçiler, emekçiler, çalışanlar daha ücretimizi almadan peşin peşin vergimizi ödüyoruz. Evet, vergide adalet istiyoruz. Ocak ayında aldığımız ücretleri aralık ayında da alabilmek istiyoruz. Adaletli bir vergi sistemi için DİSK olarak beş maddeden oluşan bir kanun teklifi de hazırladık. Ekim ayı içerisinde bu kanun teklifini Meclis’teki tüm siyasi partilere gönderdik. Artık elinizi çekin ekmeğimizden, elinizi çekin çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden. İşte bu yüzden bugün gelirde adalet için, vergide adalet için Ankara’ya yürüyoruz. Aynı zamanda ülkemizde adaletsizliğin her alanda derinleştiği bir dönemde anayasanın ayaklar altına alındığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının bile tanınmadığı bir süreçte; ülkede adalet için yürüyoruz. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği adaletli bir ülkeyi kurmak için, emeğin Türkiye’sini kurmak için yürüyoruz.”

"Hak hukuk adalet işçilere gelecek", "insanca yaşamak istiyoruz", "Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesleri" sloganları atılan yürüyüş yoğun yağış altında başladı. Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu’nun yer alacağı yürüyüş Gebze, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşacak.

Güzergâhta bulunan il ve ilçelerde kitlesel karşılama, basın açıklamaları ve uğurlama etkinlikleri düzenlenecek. “Gelirde Adalet Vergide Adalet” yürüyüşü 17 Kasım’da Ankara’da yine kitlesel bir buluşmayla sona erecek.