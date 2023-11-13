SYRIZA'da Amerikancı yeni genel başkanın ardından kriz: Bir fraksiyon partiden ayrıldı

Yunanistan’da 2015’te iktidara geldiğinde komünistler dışında hemen her kesimin “umut” diye lanse ettiği, Türkiye’de de pek çoklarının “rüzgarına kapıldığı” SYRIZA’da dağılma başladı.

Yunanistan'ın şu anda ana muhalefet partisi olan SYRIZA'nın bir birleşeni, yeni genel başkanı "sağ popülizmle temel ideolojiyi terk etmekle" suçlayarak partiden ayrılma kararı aldı.

SYRIZA'nın hükümet olduğu 2015-2019 yıllarında Maliye Bakanı olan Öklid Çakalotos'un lideri olduğu parti içindeki "Şemsiye" fraksiyonu, sert bir dille açıklama yaparak yeni parti lideri Stefanos Kasselakis'i "Trump'ın uygulamalarına başvurmak ve sağa sapan popülizm yapmakla" suçladı ve partiden ayrıldığını duyurdu.

2019 yılından bu yana ana muhalefet partisi olan SYRIZA'da, Yeni Demokrasi'nin Haziran ayında genel seçimleri yeniden kazanmasının ardından genel başkan Aleksis Çipras istifa etmişti.

Yeni genel başkan Kasselakis, birkaç hafta önce parti içerisine dönük eleştiride bulunarak, partinin iktidar olduğu dönemde bakanlık yapmış olan 3 Şemsiye fraksiyonu üyesini ihraç etmek istediğini ifade etmişti. Kasselakis, konuya dair parti üyeleri arasında referandum yapılmasını önermişti.

Kasselakis'in bu önerisi parti içerisinde kendisine yakın olan grupların da tepkisini çekti. Partinin cumartesi günü yaptığı Merkez Komite toplantısında, Kasselakis'in diğer fraksiyonlara meydan okuyan konuşması birçok kez yuhalanarak, "utanç!" seslenmeleriyle bölündü. Şemsiye fraksiyonunun yanında yeni genel başkanlık için favori görülenlerden biri olan eski bakan Efi Ahçioğlu'nun destekçileri de toplantıyı ortasında terk etti.

Partiden ayrılmalarının ardından geleceğe dair planlamalarını henüz açıklamayan Şemsiye grubunun, yeni bir sol parti kurması bekleniyor.

Ahçioğlu'nun 6+6 adlı fraksiyonuysa, yeni genel başkana dair memnuniyetsizliğine karşın SYRIZA partisinde kalmaya karar verdiğini duyurdu.

Ahçioğlu, pazar günü yaptığı açıklamada, Kasselakis'i "oldukça saldırgan ve ayrımcı dile sahip olmakla ve alternatif sağın dilini kullanmakla" suçladı.

Partinin yeni genel başkanı Kasselakis kimdir?

Hayatının son 21 yılını 14 yaşında göç ettiği ABD’de geçiren, eski Goldman Sachs yöneticisi, halihazırda zengin armatör olan 35 yaşındaki Kasselakis'in önemli bir özelliği ve bu yıla kadar bilinen tek siyasi faaliyeti ABD Başkanı Joe Biden’ın 2008 yılındaki seçim kampanyası için gönüllü olması. Kasselaskis, aynı zamanda bir ABD vatandaşı.

Parti tabanını sağa çekmeyi başardı

SYRIZA'nın tıpkı Türkiye'deki CHP'nin yıllardır yapmaya çalıştığı gibi kitlesini sağa çekmeyi başardığı görülüyor. Zira iki partinin de ortak bir tarihsel misyonu var: Emekçi kitlelerin öfkesini düzen içinde tutmak ve sahte umutların ardından sola karşı kitlelerde büyük düş kırıklığı yaratmak.

Bugün ABD'deki Demokrat Parti gibi bir modeli öneren Kasselakis'in SYRIZA'nın başına geçmesi, aslında bu partinin üyelerini ve etkisindeki kitleleri nasıl sağcılaştırmayı başardığının bir göstergesi.