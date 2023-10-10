Güne soL'dan bakın: 10 Ekim 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Gazze'de 4. gün: Elektrik de su da İsrail tarafından kesildi

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun 4. gününde İsrail Gazze'ye yönelik ölüm ablukası başlattı. Bütün gece bombalar yağdırdı.

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Gazze'de 4. gün: Elektrik de su da İsrail tarafından kesildi

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu: AKP, CHP, YSP, İYİP kol kola NATO’da

Kamera önünde didiş, dışarı çıkınca kol kola... Vekiller, NATO toplantısındaydı. Öztrak, sosyalistlerden başkan oldu. YSP'li Çelenk, askeri teknoloji geliştiren komisyona girdi. Gündem haber olmadı.

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Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu: AKP, CHP, YSP, İYİP kol kola NATO’da

İsrail Komünist Partisi: 'Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar etnik temizliktir, soykırımdır' 

soL'a konuşan İsrail Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Touma-Sliman, Gazze'nin saldırısından sonra hükümetin halkı militarize ettiğini söyledi, 'Her birimiz hedef alınabiliriz' dedi.

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İsrail Komünist Partisi: 'Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar etnik temizliktir, soykırımdır' 

Filistin dersleri 7: Hamas’ın arkasında İran mı var?

"Hem de ne, maaşlarını bile İran veriyor!" diyenler yalan söylüyor. Hamas’ın arkasında İran da, ABD de, İsrail de var. Hepsi Hamas, Hamas onları kullanmaya çalışıyor. 

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Filistin dersleri 7: Hamas’ın arkasında İran mı var?

Filistin dersleri 8: Filistinlilerin dedeleri topraklarını sattı mı?

Hayır. Zorla sürüldüler. “Topraklarını sattı” yalanını bir yandan İsrail, diğer yandan Filistin davasını satmak isteyen Arap siyasiler köpürttü.

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Filistin dersleri 8: Filistinlilerin dedeleri topraklarını sattı mı?

Devlet hastanesinde skandal mülakat soruları: Kıyamet gününe inanır mısın, namaz kılar mısın?

Ankara'da hastanede çalıştırılmak üzere alınacak personele mülakat sırasında yüzlerce dini içerikli soru soruldu. Mülakata girenler yaşadıkları deneyimi soL'a anlattı: "Şeriat mahkemesi gibiydi".

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Devlet hastanesinde skandal mülakat soruları: Kıyamet gününe inanır mısın, namaz kılar mısın?

Kemal Okuyan, TKP'nin Filistin tavrını anlattı: 'Propagandaya alet olmayız'

El Aksa Tufanı, özellikle ilk gün ortaya çıkan görüntüler nedeniyle, büyük tartışma yarattı. TKP Genel Sekreteri’yle hem bu tabloyu hem de kamuoyu tepkilerini konuştuk.

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Kemal Okuyan, TKP'nin Filistin tavrını anlattı: 'Propagandaya alet olmayız'

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,8 milyonu aştı

DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre; mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2023’te 8 milyon 839 bin kişi olarak gerçekleşti.

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DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,8 milyonu aştı

'Önce iş güvenliği' yalanı: 2023 yılında en az 1409 işçi hayatını kaybetti!

2023 yılının ilk dokuz ayında en az 1409 işçi, iş cinayeti nedeniyle yaşamını yitirdi.

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'Önce iş güvenliği' yalanı: 2023 yılında en az 1409 işçi hayatını kaybetti!

İşsizlik 4. ayda da tek hanede: TÜİK'e göre yüzde 9,2'ye geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,2'ye geriledi. Böylece işsizlik oranı 4. ayda da tek hanede kaldı.

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İşsizlik 4. ayda da tek hanede: TÜİK'e göre yüzde 9,2'ye geriledi

Biliyorlardı, önünü açtılar, engellemediler: 8. yılında 10 Ekim Katliamı

Neredeyse tüm detayları devlet tarafından önceden bilinen katliamlardan biriydi 10 Ekim. Saldırganın 'helalleşerek' yola çıktığına kadar bilinen ama engellenmeyen katliamın 8. yılındayız.

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Biliyorlardı, önünü açtılar, engellemediler: 8. yılında 10 Ekim Katliamı

 ABD ablukasına karşı Küba: Küba-ABD ilişkilerinin geleceğinde neler var?

ABD’de aynı siyasi sınıf iktidarda dönüşümlü olarak kaldığı sürece ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ve ablukanın kaldırılmasına yönelik süreç son derecek karmaşık olacaktır.

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ABD ablukasına karşı Küba: Küba-ABD ilişkilerinin geleceğinde neler var?

Filistin’in unutturulmak istenen devrimci portreleri

Filistin’e bakarken görülmesi gereken şey emperyalizme karşı mücadelelerle dolu bir geçmiş, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve onun binlerce inançlı militanı. 

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Filistin’in unutturulmak istenen devrimci portreleri