Güne soL'dan bakın: 10 Ekim 2023

Gazze'de 4. gün: Elektrik de su da İsrail tarafından kesildi

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun 4. gününde İsrail Gazze'ye yönelik ölüm ablukası başlattı. Bütün gece bombalar yağdırdı.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu: AKP, CHP, YSP, İYİP kol kola NATO’da

Kamera önünde didiş, dışarı çıkınca kol kola... Vekiller, NATO toplantısındaydı. Öztrak, sosyalistlerden başkan oldu. YSP'li Çelenk, askeri teknoloji geliştiren komisyona girdi. Gündem haber olmadı.

İsrail Komünist Partisi: 'Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar etnik temizliktir, soykırımdır'

soL'a konuşan İsrail Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Touma-Sliman, Gazze'nin saldırısından sonra hükümetin halkı militarize ettiğini söyledi, 'Her birimiz hedef alınabiliriz' dedi.

Filistin dersleri 7: Hamas’ın arkasında İran mı var?

"Hem de ne, maaşlarını bile İran veriyor!" diyenler yalan söylüyor. Hamas’ın arkasında İran da, ABD de, İsrail de var. Hepsi Hamas, Hamas onları kullanmaya çalışıyor.

Filistin dersleri 8: Filistinlilerin dedeleri topraklarını sattı mı?

Hayır. Zorla sürüldüler. “Topraklarını sattı” yalanını bir yandan İsrail, diğer yandan Filistin davasını satmak isteyen Arap siyasiler köpürttü.

Devlet hastanesinde skandal mülakat soruları: Kıyamet gününe inanır mısın, namaz kılar mısın?

Ankara'da hastanede çalıştırılmak üzere alınacak personele mülakat sırasında yüzlerce dini içerikli soru soruldu. Mülakata girenler yaşadıkları deneyimi soL'a anlattı: "Şeriat mahkemesi gibiydi".

Kemal Okuyan, TKP'nin Filistin tavrını anlattı: 'Propagandaya alet olmayız'

El Aksa Tufanı, özellikle ilk gün ortaya çıkan görüntüler nedeniyle, büyük tartışma yarattı. TKP Genel Sekreteri’yle hem bu tabloyu hem de kamuoyu tepkilerini konuştuk.

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,8 milyonu aştı

DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre; mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2023’te 8 milyon 839 bin kişi olarak gerçekleşti.

'Önce iş güvenliği' yalanı: 2023 yılında en az 1409 işçi hayatını kaybetti!

2023 yılının ilk dokuz ayında en az 1409 işçi, iş cinayeti nedeniyle yaşamını yitirdi.

İşsizlik 4. ayda da tek hanede: TÜİK'e göre yüzde 9,2'ye geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,2'ye geriledi. Böylece işsizlik oranı 4. ayda da tek hanede kaldı.

Biliyorlardı, önünü açtılar, engellemediler: 8. yılında 10 Ekim Katliamı

Neredeyse tüm detayları devlet tarafından önceden bilinen katliamlardan biriydi 10 Ekim. Saldırganın 'helalleşerek' yola çıktığına kadar bilinen ama engellenmeyen katliamın 8. yılındayız.

ABD ablukasına karşı Küba: Küba-ABD ilişkilerinin geleceğinde neler var?

ABD’de aynı siyasi sınıf iktidarda dönüşümlü olarak kaldığı sürece ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ve ablukanın kaldırılmasına yönelik süreç son derecek karmaşık olacaktır.

Filistin’in unutturulmak istenen devrimci portreleri

Filistin’e bakarken görülmesi gereken şey emperyalizme karşı mücadelelerle dolu bir geçmiş, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve onun binlerce inançlı militanı.