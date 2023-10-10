DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,8 milyonu aştı

TÜİK’in Ağustos 2023 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2023 Ağustos ayında 3 milyon 223 bin oldu.

Geniş tanımlı işsiz 8 milyonu aştı

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ağustos 2023’te 8 milyon 839 bin kişi olarak gerçekleşti.

TÜİK’e göre pandemi öncesinde, 2019 Ağustos’ta yüzde 14,1 olan dar tanımlı işsizlik Ağustos 2023’te yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,2’den yüzde 23’e yükseldi.

Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı yaklaşık 1 milyon 433 bin artarak 7,4 milyondan 8,8 milyona yükseldi. Covid-19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 3,8 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2 milyon 234 bin kişi arttı.

Resmi işsizlerin yüzde 88,4'ü ise işsizlik ödeneği alamıyor.