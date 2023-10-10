Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu: AKP, CHP, YSP, İYİP kol kola NATO’da

NATO Parlamenter Asamblesi’nin (NATO PA) 69. Yıllık Toplantısı, 6-9 Ekim arasında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleşti. Bu meclise, NATO üyesi ülkelerin parlamentolarından milletvekilleri katılıyor. Toplantıların temel gündemi, NATO'nun askeri stratejileri, yeni çatışma alanları, ortak düşmanların belirlenmesi, her ülkenin savunma harcamalarının nasıl artırılacağı ve nelere harcanacağı gibi maddelerden oluşuyor.

Türkiye delegasyonuna, bir zamanların Dışişleri Bakanı, şimdinin milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu başkanlık ediyor. TBMM, NATO PA’da 18 milletvekiliyle temsil edilmekte.

İlk tuhaflık: Ajanslar görmezden geldi

NATO PA'nın bu yılki toplantısı, birçok bakımdan tuhaftı. Tuhaflıkların ilki, Anadolu Ajansı, DHA ve İHA'dan hiçbirinin, ne dört gün süren toplantının içeriğine dair ne de Türkiye delegasyonunun bileşimi, katılımı ve tutumuna dair haber yapmamasıydı.

Ancak Kopenhag'a gidip toplantıya katılan milletvekilleri, sosyal medyadan bol bol paylaşımda bulundu.

NATO PA'nın bu yılki toplantısında Türkiye delegasyonu, CHP’li İlhan Kesici’nin söylediğine göre tam kadro katıldı.

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Son zamanlarda ne zaman batı ittifakı bir araya gelse olduğu gibi, bu toplantıda da ilk sözlerden biri, video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye verildi. Zelenski, "Terörist bir grup İsrail'e saldırıyor, terörist bir devlet Ukrayna'ya saldırıyor. Bu şeytanilik ne kadar ileri gidebilir? Bizim izin verdiğimiz kadar. Birlik olup bu şeytaniliği durdurmalıyız" dedi.

Zelenski ayrıca "İran yetkilileri İsrail'de olup bitenleri desteklediğini söylerse, İsrail'de olup bitenlerle hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyemez" ifadelerini kullandı.

YSP’li vekil NATO’da Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nda

Mecliste Siyasi Komisyon, Savunma ve Güvenlik Komisyonu, Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu, Güvenliğin Sivil Boyutu Komisyonu ve Bilim ve Teknoloji Komisyonu olmak üzere 5 komisyon bulunuyor.

Toplantıya katılanlar arasında Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk de yer aldı. Daha önceki açıklamalarında "hiçbir askeri ittifaka 'evet' diyemeceklerini parti kararı olarak benimsediklerini" söyleyen YSP/HDP’liler, en son Finlandiya’nın NATO’ya katılım görüşmesinde “evet” veremeyecekleri için, ama "hayır" oyu da vermek istemedikleri için kurula katılmadıklarını açıklamıştı.

O dönem HDP Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Hişyar Özsoy, hiçbir zaman askeri anlaşmalara "evet" oyu vermediklerini, daima "hayır" oyu kullandıklarını belirtmiş ve "İlk defa askeri bir anlaşmada böyle yapıyoruz" demişti.

Bu defaki toplantıda, askeri anlaşmalara karşı olan YSP'nin temsilcisi Sevilay Çelenk, uzun adı Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olan NATO’da Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nda katılımcı oldu. NATO'nun bu komisyonu, üye ülkelerin silah ve savunma sanayilerinin gelişimi konusunda çalışıyor.

NATO Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu.

Kopenhag, 6-10 Ekim 2023. pic.twitter.com/WJ2vCLpGVH — Sevilay Çelenk (@SevilayyCelenk) October 9, 2023

Öztrak 'sosyalist' gruptan aday

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, sosyalist grubun (Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin oluşturduğu grup) adayı olarak girdiği seçimde oybirliğiyle Asamble'nin Ekonomi ve Güvenlik Komitesi başkanlığına seçildi. “Sosyalist” grubun adayı Öztrak, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in Hazine Müsteşarlığını yapmıştı.

Öztrak daha önce 2014 yılında da bu göreve seçilmiş ve iki yıl boyunca görevde kalmıştı.

İlhan Kesici ve Mevlüt Çavuşoğlu Kopenhag'daki toplantıda

Peki ne konuşuldu?

NATO PA'daki oturumlar sonucunda, üye ülkelere politika tavsiyesi niteliğinde kararlar alınıyor. Kopenhag'daki toplantıda NATO'nun yeni döneme adaptasyonu, Ukrayna'ya destek, dezenformasyona karşı mücadele, NATO'nun savunma hattının güçlendirilmesi, Karadeniz'de Rusya'ya karşı atılacak adımlar, Ukrayna'nın yeniden inşası ve özellikle Karadeniz kıyısındaki ülkelerin deniz kuvvetleri altyapısının güçlendirilmesi konularında kararlar alındı.

Dezenformasyonla mücadele başlığında, NATO üyesi ülkelerde, Rusya ve diğer NATO'nun hedefindeki ülkelerin perspektifinden yapılan haber yayıncılığıyla mücadele konusunda kararlar alındı. Karadeniz'de Türkiye'nin Montrö'yü uygulama konusundaki hassasiyeti tebrik edilirken, verili durumda Karadeniz'de NATO'nun askeri gücünün hızla artırılması gerektiği karar altına alındı. Burada özellikle Romanya, Moldova ve Gürcistan'a verilecek desteklerin altı çizildi.