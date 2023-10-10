'Önce iş güvenliği' yalanı: 2023 yılında en az 1409 işçi hayatını kaybetti!

Her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı süreklileşen baskı ve güvencesiz çalışma koşullarının yaşama geçirildiği bir iş cinayetleri rejimi...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), 2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayeti nedeniyle en az 1409 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İş cinayetlerinde en az 44 çocuk işçi hayatını kaybederken, yılın ilk dokuz ayında 136 kadın çalışırken yaşamını yitirdi. Sigortasız, ucuz, dışlayıcı, yani tamamen korunmasız koşullarda çalıştırılan 75 göçmen işçi de yılın ilk dokuz ayında hayatını kaybetti.

İş cinayetleri yazın artış gösterdi

Yüzde 73’ünü ulusal basından; yüzde 27’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından tespit edilen verilere göre; Ocak’ta 116, Şubat’ta 195, Mart’ta 130, Nisan’da 124, Mayıs’ta 146, Haziran’da 161, Temmuz’da 183, Ağustos’ta 203 ve Eylül’de 151 olmak üzere en az 1409 işçi hayatını kaybetti.

En fazla iş cinayeti inşaat işkolunda

İnşaat işkolunda bu yıl en az 261 işçi yaşamını yitirdi. Yani her gün en az bir inşaat işçisi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İnşaat işkolundaki ölümlerin yarıdan fazlası ise yüksekten düşme kaynaklı. Oysa uygun iskele, korkuluk, güvenlik ağı ve ekipmanla bu ölümlerin tamamı önlenebilir.

Dokuz ayda 150'si çiftçi olmak üzere tarım, orman işkolunda en az 259 işçi hayatını kaybetti. Özellikle işçi taşımacılığının kapalı kasa kamyonet, uygun olmayan servisler ve traktör römorkları gibi araçlarla yapılması ölümlere sebep oldu. Çiftçiler içinse en çok ölüm nedenini, uygun olmayan ve artık miadı dolmuş eski traktörlerin kullanılmak zorunda kalınması sonucu ezilmeler oluşturdu.

Gıda, maden, kimya, tekstil, ağaç, çimento, metal, enerji ve tersane işçisi 312 kişi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi Fabrikalarda alınmayan İSİG önlemleri, esnek çalışmanın yaygınlaştırılması ve sendikal baskılar bu ölümlerin temel nedenlerini oluşturuyor.

Türkiye’nin geneline yaygınlaşan sanayileşme, bunun gerektirdiği lojistik ağlar ve diğer taşımacılık faaliyetlerinde çalışan 171 şoför de iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Şoförlerin ölümü iş cinayeti olarak değil trafik kazası olarak görülüyor. Oysa tır, kamyon, otobüs, servis minibüsü, taksi şoförleri uzun çalışma saatlerinde ve neredeyse dönüşümsüz çalışmakta. Diğer yandan araçların yeterli bakımı yapılmıyor ve eski araçlar kullanılıyor, yol aydınlatması veya düzenlemelerinde sorunlar var.

Uzun çalışma saatleri, yoğun çalışma, sigortasız çalışma ve her türlü kuralsızlığın hakim olduğu ve sendikal örgütlenmenin zayıf olduğu moto kuryelikte de dokuz ayda 38 moto kurye hayatını kaybetti.

En fazla iş cinayeti trafik kazası nedeniyle

2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 345 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 213 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 174 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 160 işçi; deprem nedeniyle 92 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 86 işçi; şiddet nedeniyle 68 işçi; patlama, yanma nedeniyle 63 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 45 işçi; intihar nedeniyle 44 işçi; nesne çarpması ve düşmesi nedeniyle 20 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 16 işçi; diğer nedenlerden dolayı 83 işçi hayatını kaybetti.

En az 44 çocuk işçi hayatını kaybetti

2023 yılının ilk dokuz ayında yaşanan iç cinayetlerinde 21'i 14 yaş ve altı olmak üzere en 44 çocuk işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 21 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 23 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 289 işçi, 30-49 yaş arası 566 işçi, 50-64 yaş arası 334 işçi, 65 yaş ve üstü 72 işçi, yaşını bilmediğimiz 104 işçi hayatını kaybetti.