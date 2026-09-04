Bir ‘milli güvenlik tehdidi’ olarak gazetecilik: Bu haberlerin hangisi esas tehdit sayıldı?

AKP’nin operasyon hesaplarından biri, soL Haber’in X hesabının “milli güvenliği hedef aldığı” için erişime engellendiğini yazdı.

Paylaşımda kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda alındığı dile getirildi.

X üzerinden soL’a iletilen bilgide ise sadece Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından kendilerine bir karar iletildiği yazıyordu.

Hepsi bu kadar.

soL’un hangi haberleri iktidar tarafından “milli güvenliği tehdit” olarak görüldü, kim şikayetçi oldu, hangi mahkeme karar verdi, karar ne zaman alındı... Bunların hiçbirine dair tarafımıza iletilen tek bir bilgi dahi yok.

Ancak bazı tahminlerimiz var…

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun. ABONE OL

Tehdit sayılan haberler…

Temmuz ayında Ankara’da yapılan NATO Zirvesi’nin hemen öncesinde ilk sansür saldırısıyla karşı karşıya kaldığımızda, “olağan şüpheli” haberlerimiz belliydi.

Sıralayalım:

Tamamı soL'un özel içerikleri olan bu haberler büyük ilgi çekti, gündem oldu.

Haliyle de iktidarı harekete geçirdi.

Sonuç olarak devreye İletişim Başkanlığı girdi ve soL, asılsız şekilde "dezenformasyon" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Oysa tüm haberlerimiz doğruydu, sadece birinde, o da kısmen ve tabii ki halk tepkisiyle geri adım atmışlardı.

NATO gerçekleri canlarını sıkınca, soL’un bu süreçte milyonlarca etkileşim alan 930 bin takipçili X hesabını erişime engellediler.

Bu sırada, NATO eylemi dolayısıyla gözaltına alınan iki soL çalışanı üzerinden de, asılsız şekilde soL hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdular.

Yani yalanı yayan da savunan da doğrudan kendileri oldular.

Peki, ya şimdi?

Rahatsız eden haberler bitmiyor

NATO gündemi bitti ama ülkemizde halka karşı saldırılar kesintisiz şekilde devam etti.

AKP’nin herkesin kafasını karıştırmayı başardığı tarikat, cemaat operasyonları, çözüm sürecine ilişkin kimsenin dile getirmediği Yeni Osmanlı gerçekleri ve yine AKP’nin “muhaliflerin” aklını karıştırmayı başardığı yargı operasyonlarına ilişkin çok sayıda özel haber, analiz ve söyleşi yer aldı soL’da.

Bu haberlerin neredeyse tamamı iktidarı ve ortaklarını rahatsız etti.

Dediğimiz gibi, bunlar sadece birkaç örnek...

Ne yapacağız?

Öncelikle "milli güvenliği" tehdit iddiasının gülünçlüğünü vurgulamak zorundayız.

"Milli güvenlik" dedikleri şey eğer "halkın güvenliği" ve "çıkarlarıysa" soL'un tam da bunu savunan haberler yaptığı ortada.

Yeni Osmanlıcı hayallerin, düzen içinde yer tutma amacıyla devam eden savaşların, tarikatların ve patronların halkın güvenliğini tehdit eden esas unsurlar olduğunu duyurmaya devam edeceğiz.

Sonuç olarak soL'u hedef alan son saldırının hemen ardından yeni X hesabımızı açıp, mücadeleye kaldığımız yerden devam ederken şunları söyledik:

"Verdiğimiz rahatsızlığın farkındayız! “Halka yalan söylemek suçtur!” demiştik bu yola çıkarken, bir adım bile geri atmayacağımızı yeniden ilan ediyoruz. Bu saldırıların sıradan bir “yasaklama” adımından ibaret olmadığını biliyor ve meydan okuyoruz. soL’un sesini kısamayacaksınız, halkın gerçeklere ulaşmasını engelleyemeyeceksiniz."

Bu sözün hakkını vermek, halktan saklanan gerçekleri ve bu düzenin kirini pasını ortaya dökmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bunun için soL'a destek vermek, dayanışmayı büyütmek isteyen tüm dostlarımıza, okurlarımıza çağrımız ise soL'a abone olmaları...

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.