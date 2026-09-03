Okurlarımıza sözümüz var: soL Haber susmayacak!

Halkımızın gerçeklere ulaşması, haber alma hakkı için kesintisiz bir kavga sürdürüyoruz.

Bu kavganın bir sonucu olarak yaptığımız haberlerin iktidarı, tarikatları, patron düzenini ve tabii ki Yeni Osmanlıcıları üzdüğünün farkındayız.

Bu nedenle yüzlerce haberimize erişim engeli getirildi, davalar açıldı, cezalar verildi, her türlü sansür adımı atıldı.

Bugün itibariyle iktidarın ve ittifak ortaklarının talebiyle üçüncü kez soL Haber’in X hesabına erişim engellendi.

Verdiğimiz rahatsızlığın farkındayız!

“Halka yalan söylemek suçtur!” demiştik bu yola çıkarken, bir adım bile geri atmayacağımızı yeniden ilan ediyoruz.

Bu saldırıların sıradan bir “yasaklama” adımından ibaret olmadığını biliyor ve meydan okuyoruz.

soL’un sesini kısamayacaksınız, halkın gerçeklere ulaşmasını engelleyemeyeceksiniz.

Şimdi soL Haber okuru olan binlerce yurttaşımıza bir çağrımız var.

Madem hedefleri gerçeğin sesini kısmak, gelin bu saldırıyı hep birlikte aşalım!

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soL Haber Portalı Yayın Kurulu

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