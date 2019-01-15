Son durak…

Emir verilmiş uygulanıyor.

AKP elinde tuttuğu hiçbir gösteri salonunu, babasının malıymış gibi, kendisi gibi düşünmeyen, kendine hizmet etmeyen hiç bir etkinlik için vermiyor.

Aynı şey tüm üniversite salonları için geçerli.

Ele geçiremedikleri sanat alanlarının önünü yasakçılıkla kesmenin en basit yolu.

Baktılar ki; hakaretler, küfürler, tehditler, gözaltılar, mahkeme kapılarına sanatçıları dizip üstünden “terörist”, “vatan haini” algıları yaratmak tutmuyor, bu ülke halkının aydınlanmacı damarı bu düşmanlığı görüyor ve hayır diyor o zaman yasaklarız olur biter deniyor.

Şimdi bu düşmanlığın daha net örneklerini yaşayacağımız günlere doğru sırıta sırıta seyirtiyorlar.

Her şey planlı programlı.

Yeni sinema yasası sansürü ve yasakçılığı kanunlaştırdı. Ardından destek fonlarının başlarındaki kurullar değiştirilecek.

Seyircilerimizin bilet alarak ödediği yüzde on sekizlik KDV toplamlarının üstüne koydukları üç-beş kuruşla yine aynı sanat alanlarını tehdide hazırlanıyorlar.

Nasıl olacaksa; film senaryoları istedikleri gibi olacak, oyunlar istedikleri gibi olacak, resimler istedikleri gibi, şarkılar istedikleri gibi yapılacak.

İçlerinde din, içlerinde hamaset, içlerinde güce tapınma olmayan hiçbir yaratıya izin vermeyecekler.

Tıpkı dizilerde olduğu gibi.

Saraya konuçlandırılan, maaşlı yetersizlerden oluşturulan on bir kişilik kurulun esas görevi budur.

Amaç ülkeyi çölleştirmek.

Kültürel ve sanatsal tüm zenginliklerimizi budayıp yok ederek kendi saltanatlarını hakim kılmak.

Bunun için yapamayacakları yok.

Bütün bu düşmanlığın karşısında yapılacak tek şey ise; dayanışmayı yükselterek, tüm sanat alanlarının bir arada diklenmesini sağlamak için yan yana gelmesini becerebilmektir.

Sanat örgütü adıyla oluşmuş yapılaşmalar bu dayanışmanın örülmesi için harekete geçmeliler.

Yapılacak ilk iş, Ulusal Sanat Kurultayını örgütleyip dayanışmayı ilan etmektir.

Susanlar, korkanlar ilk kaybedenlerdir.

Son duraktayız ya teslim olacağız ya da direksiyonun başına geçip, ışıklı aydınlık yeni bir yoldan yeni bir hayata yol alacağız.

İlkinin erdemsizlik olduğu ise açıktır.

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